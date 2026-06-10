早見あかり×伊藤健太郎 Ｗ主演 新ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』「グルメ×不倫」のラブストーリー放送決定！

テレ東では、2026年7月2日(木)深夜24時〜24時30分に「一緒にごはんをたべるだけ」を実写ドラマ化し、放送することが決定しました。





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原作は、大町テラスによる同名作（講談社／「コミックDAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描き、「良い悪いは別として気持ちが理解できる」「共感してしまう自分に戸惑う」といった声が寄せられるなど、多くの読者の心を揺さぶった作品。

料理講師として働く澤田タキ(早見あかり)は、夫婦間の食事の価値観のズレに虚しさを抱えていた。一方、家庭で「冷凍食品」の食事が用意される日々が続き、妻に自分の理想を受け入れてもらえない斎藤レイ(伊藤健太郎)。

それぞれ満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒にたべて、気持ちを満たしていく。

「一緒にごはんをたべるだけ。これ以上は地獄行き―」

仕事を通じて惹かれ合う２人は、お互いの想いを理性で抑え込んでいた。愛と食事と倫理の間に揺れる２人。かつてない「グルメ」×「不倫」のラブストーリーが、今夏幕を開けます！

まずW主演の1人で料理講師の澤田タキを演じるのは、ももいろクローバーのメンバーとして人気を博し、連続テレビ小説「マッサン」(NHK)、「ウレロ☆シリーズ」(テレ東)や、映画「シン・ウルトラマン」、「あんのこと」など多数の話題作に出演するなど、確かな演技力を発揮している早見あかり。今作がテレ東ドラマ初主演となります。そしてもう1人の主演、早見演じるタキのビジネスパートナーで雑誌編集者の斎藤レイを演じるのは、大河ドラマ「光る君へ」(NHK)や「略奪奪婚」(テレ東)、映画「#真相をお話しします」、「鬼の花嫁」などの作品に出演し、幅広い役柄をこなす実力派俳優・伊藤健太郎に決定！こちらも今作がテレ東ドラマ初主演となります。数々の話題作に出演してきた2人が、今作ではテレ東ドラマ初のW主演として密な関係を演じます！2人を取り巻く個性豊かなキャストは近日公開予定。続報をご期待ください！＜出演者コメント＞澤田タキ役…早見あかり料理教室の講師。夫とは共働きで良好な関係を築いているようにみえるが、大事にしている食事の価値観が合わず虚しさやどうにもならない不満を抱えている。レイとの関係が心の支えとなるが、同時にレイを求める気持ちを抑えられずにいる。＜早見あかり コメント＞――本作に出演が決まった際のお気持ちは？わたしもごはんを大切に思うタイプで、タキの気持ちにすごく共感できたので素直に演じることができるなぁと思いました！――伊藤さんの印象や、撮影が始まってみての感想を教えてくださいごはんの食べっぷりが素敵です！わんぱく少年です！本当に美味しそうにごはんを食べる方だなぁと思っています！――今日がもし人生最後の日だったら、誰と何を食べたいですか？大切な人たちとわいわい手巻き寿司がしたいです。――視聴者の皆さんにメッセージをお願いしますお互いの夫婦の個性がそれぞれあるので、みていただく方によって共感できるキャラクターが全く違うんだろうなと思っています。どのキャラクターに共感する方が多いのか、個人的に楽しみです。あとはごはんがとにかく美味しそうです！というより本当に本当に美味しいのです！ごはんも主役なのでそちらもぜひ楽しんでください！斎藤レイ役…伊藤健太郎料理雑誌の編集者で一児の父。家族とは仲良く暮らしているが、妻の用意する食事が冷凍食品ばかりなことに悩んでいる。野菜嫌いの娘には手料理を食べさせたいという思いを妻に受け入れてもらえないでいる。そんな中、料理教室でタキと出会い、共に過ごす食事の時間が心の拠り所となっていく。＜伊藤健太郎 コメント＞――本作に出演が決まった際のお気持ちは？とても光栄でした。僕自身食事においては普段の生活で重きを置いているので、食事と不倫が混在しているこの作品に非常に興味が湧きました。――早見さんの印象や、撮影が始まってみての感想を教えてくださいとても明るい方という印象がありました。先日撮影がクランクインして、まだコミュニケーションはあまりとれていないので、これからどういった現場になるかとてもワクワクしています。――今日がもし人生最後の日だったら、誰と何を食べたいですか？家族や友人など大切な人達と鍋を囲むのもいいなと思いました。――視聴者の皆さんにメッセージをお願いします人間の様々な欲が混在している作品になると思います。今までにない新しいドラマを楽しみにしてほしいです。あと個人的には夜に見ると、食欲をそそるシーンも多くあると思いますので、お腹を鳴らしながら見ていただく楽しみ方もしていただけたら嬉しいです。＜原作者紹介・コメント＞■原作者：大町テラス漫画家。1983年生まれ。雪国出身・都内在住。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。著作に『一緒にごはんをたべるだけ』『まにまに道草』(講談社)、『お熱いのがお好き？』(イースト・プレス)、『ハラがへっては育児はできぬ』(秋田書店)など。＜大町テラス コメント＞『一緒にごはんをたべるだけ』は、ごはんそのもののおいしさだけでなく“誰と、どんなふうにたべるごはんがいちばん幸せなんだろう”を考えながら描いてきた作品です。連載中から「ドラマで見てみたい！」という声をいただいていたこともあり、こうして実現していただけたことをとても嬉しく感じています。早見あかりさんと伊藤健太郎さんという魅力的なお二人によってタキちゃんとレイくんに実在感を宿していただけることが、今からとても楽しみです。ぜひ漫画とあわせて、ドラマも親しい誰かと感想を話しながら楽しんでいただけたら幸いです。◆実写ドラマ化を記念した、大町テラス先生の描き下ろしイラストを大公開！＜スタッフコメント＞■プロデューサー：漆間宏一（テレビ東京 ドラマビジネス部）テレ東の深夜ドラマで人気のグルメと不倫。「一緒にごはんをたべるだけ」は両方のジャンルを楽しめる作品です。この原作は、毎話登場する料理の数々、不倫の背徳感ももちろん素敵に描かれているのですが、何よりも登場人物の心の機微が大事に描かれていて、初めて読んだ時に、これは絶対ドラマで見たい！と思いました。―人生最後の日、どこで、誰と、何を食べますか？―二組の夫婦は嫌いあっている訳ではないが、食事の価値観が合わない。そんな中、早見あかりさん演じるタキや伊藤健太郎さんが演じるレイは本当に幸せそうに、お互いを満たしながらごはんを食べる。一緒にごはんをつくり、美味しいねと言い合ったり、とても身近なことで惹かれ合っていきます。些細な幸せを感じつつも二人は既婚者同士なのでそれ以上は進むことができない。そんな歪な関係が見ていて切なくもなります。普遍的な題材ですが、新しいものを作っている感覚でいます。ぜひ色んな感情と共に楽しんでいただけると嬉しいです。＜イントロダクション＞料理講師として働く澤田タキ(早見あかり)は、夫婦間の食事の価値観のズレに虚しさを抱えていた。一方、家庭で用意される「冷凍食品」の食事が用意される日々が続き、妻に自分の理想を受け入れてもらえない斎藤レイ(伊藤健太郎)。それぞれ満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒にたべて、気持ちを満たしていく。「一緒にごはんをたべるだけ。これ以上は地獄行き―」仕事を通じて惹かれ合う2人は、お互いの想いを理性で抑え込んでいた。愛と食事と倫理の間に揺れる2人。かつてない「グルメ」×「不倫」のラブストーリー。＜番組概要＞【タイトル】「一緒にごはんをたべるだけ」【放送日時・放送局】テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送2026年7月2日スタート 毎週木曜深夜24時〜24時30分ＢＳテレ東2026年7月7日スタート 毎週火曜深夜24時〜24時30分【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★▶テレ東HP(ネットもテレ東)▶Lemino【主演】早見あかり、伊藤健太郎【原作】『一緒にごはんをたべるだけ』大町テラス（講談社／「コミックDAYS」所載）【脚本】青塚美穂(NHK「ムショラン三ツ星」、TBS「対岸の家事」)首藤凜(映画「ひらいて」、Netflix「恋愛バトルロワイヤル」)【監督】吉野主(TBS「DREAM STAGE」、TX「ゆるキャン△」シリーズ)小川弾(TX「カサネ」、MBS「シメシ」)井上雄介(NTV「約束〜16年目の真実〜」、EX「豆腐プロレス」)【音楽】小山絵里奈【プロデューサー】漆間宏一(テレビ東京)平部隆明(オフィスクレッシェンド)、利光佐和子(オフィスクレッシェンド)【制作】テレビ東京、オフィスクレッシェンド【製作著作】「一緒にごはんをたべるだけ」製作委員会【公式HP】【公式X】@taberudake_tx【公式Instagram】@taberudake_tx【ハッシュタグ】＃一緒にごはんをたべるだけ【コピーライト】Ⓒ「一緒にごはんをたべるだけ」製作委員会