古巣・楽天との第3戦に先発予定の巨人・田中将大投手が、「たくさん想い出のある仙台のマウンドで投げられる。楽しみ」と意気込みました。

田中投手は直近4日のオリックス戦で7回1失点と好投。勝ち星から4試合遠ざかっているものの、すでに昨季に並ぶ3勝(2敗)をマークしています。

移籍2年目にして初となる古巣との一戦へ、「去年僕は交流戦1試合も登板なかったので、仙台でイーグルス戦が今年はあるというのはシーズン始まったときから頭にありましたし、タイミングがあえばそこで投げてみたいと思っていた」と対戦を心待ち。

日米通算204勝目と、12球団勝利がかかる大事な一戦に向けて、「自分のやるべきことを徹底してやっていく。気合だけが空回りして(試合に)入って力んでやったって、やっぱりいいことないなというのは、人の失敗をみて感じたこともあるし、自分自身がそういう失敗をして学んだこともある」と冷静に話しました。

さらに、9日のカード初戦では楽天でもともにプレーした則本昂大投手が先発登板。7回途中2失点で12球団勝利を先に達成しました。「すごい巡り合わせだと思います」と話し、後輩に続く白星を狙います。