サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表はベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビル入りから一夜明けた9日（日本時間10日）、活動はオフだったが、主将のMF遠藤航（33＝リバプール）が自主トレ、メンターとして同行しているMF南野拓実（31＝モナコ）がリハビリを実施した。

練習施設「ナッシュビルトレーニングセンター」で汗を流す2人の姿があった。遠藤は先発した先月31日の壮行試合アイスランド戦後では初めてスパイクを履いてピッチで調整。ランニングメニューやロンド（鳥かご）などで軽快な動きを披露した。昨年12月に負った左膝前十字じん帯断裂から復帰を目指す南野もジョギングなどで体を動かした。

遠藤は2月に左足甲の手術を受け、リバプールで実戦復帰できないまま代表に合流。アイスランド戦に先発したが、左足とは別の部位に違和感を訴えて前半のみで交代した。その後は事前合宿でも別メニュー調整が続いていたが、前日8日（同9日）の全体練習に参加し、復帰へ向けて前進している。

南野は昨年12月に左膝前十字じん帯断裂の大ケガを負い、2度目のW杯には間に合わなかった。それでも自身のリハビリを進めながら、前主将のDF吉田とともにサポート役に心血を注ぐ。

森保ジャパンは10日（同11日）から練習を再開し、14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦オランダ戦に向けた総仕上げに突入する。