2045年に30万円到達

株価が6万円台の半ばに達し、株式市場は期待と不安が交錯している。5月20日、大和証券が、そんな日本株の将来を見通したレポートを投資家に送っていた。

【グラフで見る】日経平均の何倍すごい？ 脅威の成長性を示す「S＆P500」の株価推移

〈日本株：期待リターンに基づく長期成長余地 日経平均株価は2040年に20万円、2045年に30万円到達を視野〉

6万円台なんてまだ途中。今より3〜5倍に達すると予想しているのだ。

大和証券に聞くと、

「同レポートは、当社に口座を開設していただいているお客様に、ご提供しているものです。2040年、45年と長期の株価を予想したレポートは今回が初めてですが、説得力のある内容になっていると考えています」（広報担当者）

大手証券による「お客様限定」の文書だけに内容が気になるのだが、同社は強気の理由を次のように説明している。24年度時点で、企業の過去10年間の平均増益率は6.3％。これに加え、自社株買いによって1株当たり利益（EPS）なども上昇しており、

〈日本株の長期期待リターンは概ね8.5％程度と見込まれる〉

日経平均株価が5倍に？

つまり、好収益をバックに年率で8.5％ずつ株価が上昇してゆくという計算だ。大和では2026年末の株価を6万7000円としており、ここから上がってゆけば、2030年には株価9万円に達し冒頭のように20万円、30万円を目指してゆくというシナリオだ。

「数字でウラが取れている」

何だか元気が出そうなストーリーだが、ちょっと盛り上げ過ぎではないのか。

マーケットアナリストの田口れん太氏に聞いてみる。

「私も読んでみましたが、数字でウラが取れている。大胆というより真っ当な内容といえます。注目するべきは、やはり19年先まで予測した点でしょう。例えばアメリカの株価指数『S＆P500』は過去19年で5倍になっている。他の株式指数も年7〜10％成長は珍しくないので、日本株が19年で4.7倍（30万円）というのは、むしろ順当といえます」

そうだとしたら株価30万円時代に備えて、一般投資家はどう準備すればいいのだろうか。

「大切なのは“株価が最高値だからバブルだ”などの安易な指摘で弱気にならないこと。今は根拠のある上昇です。一方で日本人の資産は日本円に偏り過ぎている。GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）も半分が外国資産なのですから、地域分散はやっておくべきでしょう」（同）

日本人の脳裏には、まだバブル崩壊とデフレがこびりついている。大和証券の驚嘆レポートは、その記憶を塗り替えてくれるのだろうか。

「週刊新潮」2026年6月11日号 掲載