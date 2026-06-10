◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム４―１ＤｅＮＡ（９日・エスコンフィールド）

スライダーを捉えた打球が右翼に上がると、日本ハム・大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）は祈りながら走った。１点リードの３回、２死二、三塁。際どい打球はフェンス付近で跳ねて、グラウンドへ。インプレーと判定されたが、リクエストでフェンスオーバーが認められた。勝利を引き寄せる右越え２号３ラン。「１本目はチームが負けてたときだった。今回の方がボスが喜んでくれてた」と笑った。

すんなりとはいかなかった。インプレーの判定に新庄監督がベンチを出ると、審判員が集まり協議。ここでもインプレーの判断が下されると、新庄監督はすぐにリクエストした。「５０（歳を）過ぎると見極めができない。ブルーの線越えたら光るようにしてもらわないと（笑）。大塚くんのために、リクエストしとこうと思って」。リプレー映像では、打球はフェンス奥の柵に当たってグラウンドへ。両手を上げて大塚を迎えた。

幻にするわけにはいかなかった。試合前、ファーストピッチにお笑いコンビのオズワルドとトム・ブラウンが登場。打者役の森本コーチと共に、マスクをかぶって伝説の“ゴレンジャー”を復活させた。０４年９月、選手会が行ったスト明け初戦。現役だった新庄監督が森本コーチらとパフォーマンスを行い盛り上げた。試合は新庄監督の幻のサヨナラ満塁弾で決着。今回はリクエストで、ルーキーの“幻の一発”を阻止した。

チームは今季初の“５”連勝。貯金を今季最多の３とした。“交流戦男”水谷も左手首骨折から復帰し、「早いね。交流戦の間に帰ってきてくれてよかった。明日もいきます」と指揮官。ようやくつかんだ勢いで、一気に上位に食い込んでいく。（山口 泰史）

〇…伝説の“ゴレンジャー”が復活した。お笑いコンビのオズワルドとトム・ブラウンがファーストピッチ。０４年に、当時現役の新庄監督らが行ったパフォーマンスにならい、マスクをかぶって登場した。打者として森本コーチも参加し、ファーストピッチは終了したが、記念撮影でオリジナルメンバーの森本コーチにもゴレンジャーのマスクが。５人がそろい約２２年ぶりに“ゴレンジャー”が復活した。

◆伝説の「ゴレンジャー」パフォーマンス 球界再編問題に伴う２日間のストライキ明けとなった０４年９月２０日（札幌Ｄ）の日本ハム―ダイエー戦。新庄は試合前練習に森本らとともに「ゴレンジャー」のマスクで登場した。試合は３点を追う９回に日本ハムが３本の長短打で同点とし、なおも２死満塁から新庄が左中間へサヨナラ満塁弾―と思いきや、二塁ベース手前で一塁走者・田中幸と抱き合った際に２人の体がクルッと回転。これが走者を追い抜いたと判定され、「単打で打点１」に変更される超珍事になった。