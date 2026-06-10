スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「好きな照り焼きはどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「好きな照り焼きはどれ？」

・「好きな照り焼きはどれ？」の結果は…


・1位 チキン 41%
・2位 ブリ 32%
・3位 ハンバーグ 19%
・4位 厚揚げ 6%
　
※小数点以下四捨五入

34,933票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

和食の定番！ご飯がすすむ基本のブリの照り焼き


【材料】（2人分）

ブリ(切り身) 2切れ
サラダ油 小さじ 1
<合わせダレ>
  酒 大さじ 1
  みりん 大さじ 1
  砂糖 大さじ 1
  しょうゆ 大さじ 1.5

【作り方】

1、フライパンにサラダ油を中火で熱し、ブリを両面焼き色がつくまで焼く。焼いている間に出てくる余分な脂は、キッチンペーパーなどで拭き取る。



2、(1)に＜合わせダレ＞の材料を加え、煮たったら少し火を弱め、時々鍋をゆすりながら3〜4分焼く。さらにブリを返し、タレを煮詰めるように焼く。器に盛り、残ったタレをかける。



(E・レシピ編集部)