「好きな照り焼きはどれ？」＜回答数34,933票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第556回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きな照り焼きはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「好きな照り焼きはどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
和食の定番！ご飯がすすむ基本のブリの照り焼き
【材料】（2人分）
ブリ(切り身) 2切れ
サラダ油 小さじ 1
<合わせダレ>
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1.5
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を中火で熱し、ブリを両面焼き色がつくまで焼く。焼いている間に出てくる余分な脂は、キッチンペーパーなどで拭き取る。
2、(1)に＜合わせダレ＞の材料を加え、煮たったら少し火を弱め、時々鍋をゆすりながら3〜4分焼く。さらにブリを返し、タレを煮詰めるように焼く。器に盛り、残ったタレをかける。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きな照り焼きはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「好きな照り焼きはどれ？」
・「好きな照り焼きはどれ？」の結果は…
・1位 チキン 41%
・2位 ブリ 32%
・3位 ハンバーグ 19%
・4位 厚揚げ 6%
※小数点以下四捨五入
34,933票
・2位 ブリ 32%
・3位 ハンバーグ 19%
・4位 厚揚げ 6%
※小数点以下四捨五入
34,933票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
和食の定番！ご飯がすすむ基本のブリの照り焼き
【材料】（2人分）
ブリ(切り身) 2切れ
サラダ油 小さじ 1
<合わせダレ>
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1.5
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を中火で熱し、ブリを両面焼き色がつくまで焼く。焼いている間に出てくる余分な脂は、キッチンペーパーなどで拭き取る。
2、(1)に＜合わせダレ＞の材料を加え、煮たったら少し火を弱め、時々鍋をゆすりながら3〜4分焼く。さらにブリを返し、タレを煮詰めるように焼く。器に盛り、残ったタレをかける。
(E・レシピ編集部)