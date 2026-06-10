・「好きな照り焼きはどれ？」の結果は…

・1位 チキン 41%

・2位 ブリ 32%

・3位 ハンバーグ 19%

・4位 厚揚げ 6%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「好きな照り焼きはどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「好きな照り焼きはどれ？」