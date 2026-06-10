瀬戸朝香、過去の恋を明かす 子どもの恋愛を心配し…「『それ、ママの話でしょ』って言われて」
俳優の瀬戸朝香（49）が、9日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。子どもの恋愛を心配し、過去の自身の恋も明かした。
【写真】瀬戸朝香＆長男・長女の夏の思い出“3ショット”「パパが撮ってくれたのかな？」
16歳の長男と12歳の長女がいる瀬戸。「息子も娘も、ちっちゃい頃から好きな子の話をしたことがないんですよ」と切り出した。「“本当にいないのかな？”と思って『恥ずかしいから言いたくないの？』って言って『ママはね。小学校の時、先輩が好きになって。中学の時は…』と自分のエピソードや経験を言って、言える環境をつくったんだけど、『それ、ママの話でしょ』って言われて」と吐露した。
「好きな子はいると思うんですけど…」と言う瀬戸に対し、明石家さんまは「言い過ぎたんだ逆に。瀬戸さんが（自分が）経験豊富だってことを言い過ぎたんですよ」とコメント。瀬戸は「そんなことないです」と笑顔で否定していた。
【写真】瀬戸朝香＆長男・長女の夏の思い出“3ショット”「パパが撮ってくれたのかな？」
16歳の長男と12歳の長女がいる瀬戸。「息子も娘も、ちっちゃい頃から好きな子の話をしたことがないんですよ」と切り出した。「“本当にいないのかな？”と思って『恥ずかしいから言いたくないの？』って言って『ママはね。小学校の時、先輩が好きになって。中学の時は…』と自分のエピソードや経験を言って、言える環境をつくったんだけど、『それ、ママの話でしょ』って言われて」と吐露した。
「好きな子はいると思うんですけど…」と言う瀬戸に対し、明石家さんまは「言い過ぎたんだ逆に。瀬戸さんが（自分が）経験豊富だってことを言い過ぎたんですよ」とコメント。瀬戸は「そんなことないです」と笑顔で否定していた。