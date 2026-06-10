早見あかりと伊藤健太郎がW主演を務める連続ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』が、7月2日よりテレビ東京ほかで放送されることが決定した。

参考：早見あかりが語る、主演作『女の機嫌の直し方』で得たもの 「受け入れることが何よりも大事」

大町テラスによる同名漫画を実写ドラマ化する本作は、満たされない日々を送る既婚者同士が“おいしい”をきっかけに惹かれ合う、“グルメ”×“不倫”のラブストーリー。

料理講師として働く澤田タキ（早見あかり）は、夫婦間の食事の価値観のズレに虚しさを抱えていた。一方、家庭で用意される「冷凍食品」の食事が用意される日々が続き、妻に自分の理想を受け入れてもらえない斎藤レイ（伊藤健太郎）。それぞれ満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒にたべて、気持ちを満たしていく。「一緒にごはんをたべるだけ。これ以上は地獄行き―」。食事を重ねるたびに惹かれ合う2人は、お互いの想いを理性で抑え込んでいたが、愛と食事と倫理の間に揺れる。

料理講師の澤田タキを演じるのは、ももいろクローバーのメンバーとして人気を博し、連続テレビ小説『マッサン』（NHK総合）や『ウレロ☆シリーズ』（テレ東系）、映画『シン・ウルトラマン』などに出演する早見。今作がテレ東ドラマ初主演となる。

早見演じるタキのビジネスパートナーで雑誌編集者の斎藤レイを演じるのは、大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合）や『略奪奪婚』（テレ東系）、映画『鬼の花嫁』などに出演する伊藤。こちらも今作がテレ東ドラマ初主演となる。

脚本を手がけるのは、『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』（TBS系）の青塚美穂と、映画『ひらいて』の首藤凜。監督は、『DREAM STAGE』（TBS系）の吉野主らが担当する。

また、実写ドラマ化を記念して、大町描き下ろしイラストも公開された。

【早見あかり（澤田タキ役）コメント】●本作に出演が決まった際の気持ちわたしもごはんを大切に思うタイプで、タキの気持ちにすごく共感できたので素直に演じることができるなぁと思いました！

●伊藤健太郎の印象や、撮影が始まってみての感想ごはんの食べっぷりが素敵です！わんぱく少年です！本当に美味しそうにごはんを食べる方だなぁと思っています！

●今日がもし人生最後の日だったら、誰と何を食べたいか大切な人たちとわいわい手巻き寿司がしたいです。

●視聴者にメッセージお互いの夫婦の個性がそれぞれあるので、みていただく方によって共感できるキャラクターが全く違うんだろうなと思っています。どのキャラクターに共感する方が多いのか、個人的に楽しみです。あとはごはんがとにかく美味しそうです！というより本当に本当に美味しいのです！ごはんも主役なのでそちらもぜひ楽しんでください！

【伊藤健太郎（斎藤レイ役）コメント】●本作に出演が決まった際の気持ちとても光栄でした。僕自身食事においては普段の生活で重きを置いているので、食事と不倫が混在しているこの作品に非常に興味が湧きました。

●早見あかりの印象や、撮影が始まってみての感想とても明るい方という印象がありました。先日撮影がクランクインして、まだコミュニケーションはあまりとれていないので、これからどういった現場になるかとてもワクワクしています。

●今日がもし人生最後の日だったら、誰と何を食べたいですか？家族や友人など大切な人達と鍋を囲むのもいいなと思いました。

●視聴者にメッセージ人間の様々な欲が混在している作品になると思います。今までにない新しいドラマを楽しみにしてほしいです。あと個人的には夜に見ると、食欲をそそるシーンも多くあると思いますので、お腹を鳴らしながら見ていただく楽しみ方もしていただけたら嬉しいです。

【大町テラス（原作者）コメント】『一緒にごはんをたべるだけ』は、 ごはんそのもののおいしさだけでなく“誰と、どんなふうにたべるごはんがいちばん幸せなんだろう”を考えながら描いてきた作品です。 連載中から「ドラマで見てみたい！」という声をいただいていたこともあり、こうして実現していただけたことをとても嬉しく感じています。早見あかりさんと伊藤健太郎さんという魅力的なお二人によってタキちゃんとレイくんに実在感を宿していただけることが、今からとても楽しみです。ぜひ漫画とあわせて、ドラマも親しい誰かと感想を話しながら楽しんでいただけたら幸いです。

【漆間宏一プロデューサー（テレビ東京 ドラマビジネス部）コメント】テレ東の深夜ドラマで人気のグルメと不倫。「一緒にごはんをたべるだけ」は両方のジャンルを楽しめる作品です。この原作は、毎話登場する料理の数々、不倫の背徳感ももちろん素敵に描かれているのですが、何よりも登場人物の心の機微が大事に描かれていて、初めて読んだ時に、これは絶対ドラマで見たい！と思いました。-人生最後の日、どこで、誰と、何を食べますか？-二組の夫婦は嫌いあっている訳ではないが、食事の価値観が合わない。そんな中、早見あかりさん演じるタキや伊藤健太郎さんが演じるレイは本当に幸せそうに、お互いを満たしながらごはんを食べる。一緒にごはんをつくり、美味しいねと言い合ったり、とても身近なことで惹かれ合っていきます。些細な幸せを感じつつも二人は既婚者同士なのでそれ以上は進むことができない。そんな歪な関係が見ていて切なくもなります。普遍的な題材ですが、新しいものを作っている感覚でいます。ぜひ色んな感情と共に楽しんでいただけると嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）