志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』に出演している仁村紗和、長濱ねる、入山法子、でんでん、みりちゃむがクランクアップを迎えた。

参考：志尊淳×仁村紗和、初共演で得た俳優人生への気づき 「毎回が挑戦なんです」

本作は、幼い頃に日本人の両親を失い韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊淳）と、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）が、23年の時を超えて日本で再会し惹かれ合っていく純愛ラブストーリー。タイトルの『10回切って倒れない木はない』は、「どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる」という韓国のことわざに由来する。

6月14日に最終回を迎える本作。ヒロイン・桃子を演じた仁村をはじめ、映里役の長濱、桃子の姉・杏子役の入山、風見診療所院長役のでんでん、風見診療所看護師・美香役のみりちゃむがクランクアップを迎えた。

過酷な展開も多い物語の中で、ほっこりする診療所のシーンで多くの視聴者の癒しとなった風見＆美香を演じたでんでんとみりちゃむは揃ってクランクアップ。仁村から花束を受け取ったみりちゃむは、「私はドラマをちゃんとやらせていただくのは2、3回目くらいでまだまだひよっこだったのですが、たくさん支えていただいて。特に診療所メンバーの2人にはすごく支えていただいて、すごく楽しくできました。ありがとうございました」とコメント。

一方、でんでんは花束を渡すため駆け付けた志尊の姿に嬉しそうな笑顔。「どうもありがとうございました。本当にね、やり残したことは何もありませんね（笑）。もう思う存分楽しませていただきました。本当に楽しい現場だったな。まだまだまだ跳ねたい、跳びたい気持ちです。皆さん、本当にありがとうございました！ お礼の言葉が見当たらないくらい、本当にありがとうございました」と撮了を惜しむコメントで締めくくった。

仁村演じる桃子の姉・杏子役を演じた入山のクランクアップは、仁村の「ありがとうございましたー！」という元気な声とハグで祝福。入山は「お疲れ様でした。ありがとうございました。優しい物語の一員になれてとても幸せでした。なんか…ぐっときてます今…。本当にありがとうございました。またどこかでお願いします」と現場の余韻をかみしめながら笑顔を見せた。

恋のライバルを経て桃子の友人となった映里役の長濱は、今回、韓国語にも挑戦。「お疲れ様でした。今回は韓国ロケもあったり、本当に貴重な体験をさせていただきました。にむにむ（仁村）とは2回目の共演ですごく嬉しかったので、もっと力になれたらよかったなという気持ちもありますが、とても楽しかったです。暑いと思いますが無事にオールアップできるのを祈っています。ありがとうございました！」と語り、親交の深い仁村とクランクアップの喜びを分かち合っていた。

王道ラブストーリーのヒロインに初挑戦した仁村は、志尊から花束を受け取り、固い握手を交わしてクランクアップ。拍手を受けて感極まり、「始まったら終わるんですね。あっという間の3か月間で…この短い間でジェットコースターのように感情が動いて、それについていくのに必死で、キャストの皆さん、スタッフの皆さんに支えられ、励まされた3か月間でした。そうやって悩みながらもしっかり向き合って頑張ったなと思える3か月でした。きっとまた会いたくなると思います。またどこかで会いましょう！ ありがとうございました」と時折涙をぬぐい、声を詰まらせながらも桃子として駆け抜けた日々を振り返った。

（文＝リアルサウンド編集部）