

湘南の夏の風物詩「第78回鎌倉花火大会」が、いよいよ2026年7月10日(金)に開催となります。これに合わせ、リビエラリゾートは「リビエラ逗子マリーナ」特別観覧プランの販売を開始しました。

「花火は見たいけれど、行き帰りの大混雑や長時間の場所取りは疲れる……」と参加をためらっていた人にとって、全席指定のこのプランはまさに救世主。ただし、毎年人気のプランとあって、すでに完売の席種も多数発生しています。確実に特等席で美食と花火のラグジュアリーな夜を確保するなら、今すぐの判断が必要です。

近年注目される「ナイトタイムエコノミー（夜間滞在価値の創出）」の最前線としても見逃せない、花火大会の新しい楽しみ方と各プランの詳細を紹介します。

名物「水中花火」誕生の偶然と歴史

過去開催時の様子

鎌倉花火大会は、1948年より始まって以来、鎌倉の夏の風物詩として多くの人に愛されてきました。最大の見どころは、鎌倉花火大会の代名詞とも言える「水中花火」。移動する船から海へ投げ込まれた花火の数々が、水面で半円形に美しく開く姿は圧巻！1968年頃、千葉県銚子市の花火大会で、業者が「誤って海に落とした花火」が美しかったことからヒントを得て誕生したと言われています。

海上にじんわりと開く光の扇を、混雑のない「リビエラ逗子マリーナ」の特等席からゆっくりと眺める時間は、心に響く極上の体験になるはずです。

「リビエラ逗子マリーナ」アクセス

鎌倉花火大会は、2026年７月10日（金）19:20〜20:10に、鎌倉海岸（由比ヶ浜海岸、材木座海岸）で実施します。会場までの最寄り駅は鎌倉駅（徒歩約15分）、もしくは江ノ島電鉄由比ヶ浜駅・和田塚駅（徒歩約5分）です。

「リビエラ逗子マリーナ」はJR鎌倉駅東口からバスで約12分、小坪停留所で降りて徒歩約7分の立地。JR逗子駅東口、もしくは京急逗子・葉山駅北口からバスで約12分、リビエラ逗子マリーナ前停留所で降りてすぐの立地です。

第78回鎌倉花火大会 交通規制図（画像：鎌倉市観光協会公式サイトより）

花火大会当日は鎌倉駅から会場付近にかけて、交通規制を実施します。できるだけ公共交通機関を利用するとともに、鎌倉駅以外から向かうルートがおすすめです。また、会場には時間に余裕をもって向かいましょう。

リビエラ逗子マリーナの選べる5つのプラン

（画像：リビエラ逗子マリーナのHPより）

リビエラ逗子マリーナは、花火の打ち上げ会場である鎌倉・由比ヶ浜を望む絶好のロケーションに位置しています。この立地を活かした特別観覧プランを全席指定・事前申込制で提供しています。プランは、レストランやプールサイドなど、趣の異なる5つの会場から選ぶことができます。

1.リストランテAO特別ディナー

全席オーシャンビューのモダンイタリアンで、フルコースを堪能できます。VIP席・S席は既に満席となっており、執筆時点ではA席（店内内側）4万3,000円が残席わずかとなっています。

リストランテAO 逗子マリーナ

2.マリブファーム特別ディナー

日本初上陸の人気店でビュッフェを楽しめます。テラス席は既に満席となっており、執筆時点では店内席（大人1万9,800円 、子ども(小学6年生まで) 1万円）が購入可能。食事の後、海に近い屋外観覧席「パームテラス」で花火を楽しめます。

マリブファーム 逗子マリーナ

3.プールサイドグリル

夕景のプールサイドでグリル料理やビュッフェを味わい、食後は専用エリア「シースケイプ階段下」で観覧します。大人A席2万2,000円（4名以上または相席）、大人B席2万5,000円（テーブル専有希望）、子ども(小学6年生まで)：1万1,000円です。

プールサイドグリル

4.プレミアム貸切ガーデンBBQ

1組限定のプライベート空間「アクアガーデン」でBBQを満喫できます。大人3万3,000円で10名から対応（最低保証料金 33万円〜）。花火打上げ時には、屋外観覧席「シースケイプデッキ」へ移動して鑑賞します。

プレミアム貸切ガーデンBBQ

5.リビエラ・ビアガーデン

小坪飯島公園前の打ち上げ場所に最も近い特設席で、フリードリンクとともに花火を楽しめます。1席1万1,000円で、子ども料金の設定はありません。会場近くの有料観覧席は飲み物が付かず1万4,000円ですから、おトク感のあるプランではないでしょうか？

ただし、駐車場が確保されていないプランのため、必ず公共交通機関で来場してください。

リビエラ・ビアガーデン

花火を借景にラグジュアリーな体験を

今回の特別観覧プランは、単に「花火を見る」という行為から「花火を借景にしたラグジュアリーな体験」へと価値を見事に転換しています。特に、1組限定の貸切BBQやVIP席などは、長時間の場所取りや混雑といった花火大会特有の疲労感を払拭。こうした「ナイトタイムエコノミー」の創出が、富裕層やインバウンド旅行者の取り込みだけでなく、地域全体の夜間消費を押し上げるのではないでしょうか。

今年の鎌倉花火大会は喧騒から離れた特別な席で、極上の食事と夜空を彩る大輪の花火を満喫してみてはいかがでしょうか。すでにご紹介した通り、人気のプランや席種から次々と完売しています。

少しでも気になった人は、希望の席がなくなってしまう前に、今すぐ公式ホームページの専用フォームから最新の空席状況をチェックしてみてください！

（画像：株式会社リビエラ）

鉄道チャンネル編集部

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