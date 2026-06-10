下履いていないのかと錯覚…“生足美脚”丸見せの韓国チアに絶賛多数「綺麗ですね！」「めちゃくちゃ可愛い」

韓国の人気チアリーダー、モク・ナギョンの近況SHOTがファンを驚かせている。

【写真】韓国美人チア、「隣のボディビルダーがかすむほど」の圧巻ボリューム

モク・ナギョンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身がチアを務めるロッテ・ジャイアンツの本拠地・社稷（サジク）野球場で行われた大手タイヤメーカーの屋外イベント会場でポーズを取るモク・ナギョンが写っている。

メーカーのロゴがあしらわれたオーバーサイズTシャツを着用し、両手でピースをするなど愛らしさを存分に発揮。Tシャツに隠れているが、ホットパンツも履いているようだ。

目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、スラリと伸びる美脚を惜しげもなく披露してファンの視線を集めたモク・ナギョン。彼女の投稿には「めちゃくちゃ可愛すぎる」「女神のようだ…」「綺麗ですね！」「タイヤ交換上手そう」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝モク・ナギョンInstagram）

モク・ナギョンは2000年5月4日生まれの26歳で、2016年からチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球のロッテ・ジャイアンツをはじめ、男子プロバスケKBLの蔚山現代モービスフィバス、女子プロバスケWKBLの清州KBスターズ、台湾男子プロバスケのヤンキーアークなどでチアを務めている。