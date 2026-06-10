M!LK曽野舜太、風船がセットされた装置に戦々恐々！中島健人、玉森裕太（Kis-My-Ft2）らも登場

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曽野舜太（M!LK）、中島健人、玉森裕太（Kis-My-Ft2）らが、6月10日19時から放送の『サンドの世界笑撃映像社！』に出演する。

■世界中の“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を次々と紹介

本番組は、サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）がMCを務め、世界中の“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を次々と紹介する抱腹絶倒の映像バラエティ第2弾。スタジオには、高橋茂雄（サバンナ）、谷まりあ、東京ホテイソン、内藤剛志、中島健人、井森美幸ら豪華ゲストが集結する。

今回は、世界で話題を呼んだバズり動画をヒントにした番組オリジナル企画もさらに充実。狩野英孝と曽野舜太（M!LK）の“曽野狩野コンビ”は、恐怖のバルーンカッティングに挑戦する。

また、この夏スタートの新ドラマ『マイ・フィクション』（7月5日スタート）からは、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、森川葵、ジャンボたかお（レインボー）が参戦し、激痛足つぼを受けても無表情を貫けるのかを試すノーリアクション企画に挑む。

そしてスタジオでは、世界的イリュージョニストによる衝撃の大技も。サンドウィッチマンや中島も巻き込まれる予測不能な展開に、スタジオは騒然。世界の笑撃映像、番組発の体当たり企画、さらに驚きのイリュージョンまで、盛りだくさんの2時間となっている。

■中島健人、大型犬に目を輝かせる「リアルだったら乗ってみたい」

世界各国で撮影された爆笑必至の映像も満載。「まさかの瞬間」では、完成間近のジグソーパズルをめぐって夫婦がもめ、最後の1ピースをきっかけに修羅場となる映像や、ゴルフ場に現れた体長4.5メートル近い巨大ワニなどを紹介。体重70キロにもなる大型犬には、中島も「リアルだったら乗ってみたい」と目を輝かせる。

「うまくいかない」では、水圧で空中に浮かぶはずのフライボードでまったく浮かぶことができない男性や、接客ロボットの思わぬトラブルなどが登場。ズボンをTシャツだと間違えて何度も着直す男性の映像には、内藤も「こうなることあるよね」と共感する。

「スーパーセーブ」では、危機一髪の瞬間を救う驚きの場面が続々。なかでも、上を向いた赤ちゃんが、傾いたお皿に乗ったクッキーを口で受け止める“お口でセーブ”には、中島も思わず笑顔に。伊達も「これ、今日イチだな」と絶賛する。

また、「ミラクルな瞬間」では、おもちゃ売り場で人の形をしたバルーンの予想外の動きに驚き、女の子が見事なエビ反りを見せる映像も。谷は「あんなに人ってエビ反りできるんですね」と驚き、無事を気遣う。

「かしこい＆おまぬけ動物」では、強力な吸盤付きのおもちゃを外すコツを理解しているような犬や、以前撮った写真を見せると同じポーズを取る犬が登場。伊達も「お見事」と感心。さらに、フェンスを軽々越える犬の映像には、中島が「すごい、こんなことできるワンちゃんいるの？」と驚がく。

この他、これからの季節に役立つ、食中毒や熱中症といった生活情報をクイズ形式で紹介し、実験で検証していく。

■玉森裕太は激痛足つぼを受けているのか？

番組オリジナル企画では、狩野と曽野が“曽野狩野コンビ”として登場。ふたりが挑むのは、世界中で挑戦者が続出し、1億回再生超えの動画もある「バルーンカッティングチャレンジ」。

番組では、二択クイズに不正解になると、自分の頭上にある風船をナイフで切らなければならない対決形式にアレンジする。仰向けになったふたりの顔の上には、重なった風船がセットされた装置が登場。これを見た曽野は「何か悪いことしましたっけ？」と早くも戦々恐々。「やりすぎて滅！」と悲鳴を上げる。

出題されるのは、「日本で一番多い名字は？」など、身近だけれど迷ってしまう二択問題。正解すればセーフ、不正解なら緊張のカッティングが待ち受けるなか、狩野と曽野は一喜一憂しながらクイズに挑戦する。

風船にナイフを入れるたび、顔面直撃の危機が迫り、スタジオも大盛り上がり。はたして、衝撃の展開を迎えるのはどちらなのか。

また、玉森、森川、ジャンボも参戦。3人が挑むのは、海外で人気を集める「足裏を刺激されてもハーモニカを鳴らさないチャレンジ」をヒントにした「痛さノーリアクションチャレンジ」。

数多くの芸能人に“激痛＆健康”を与えてきた足つぼ師が登場し、3人のうちひとりだけが激痛足つぼを20秒間受け、全員で無表情を装う。ジャンボは涙目に見え、森川は最後に笑いをこらえきれなくなるなど、3人それぞれが怪しい表情を見せるなか、中島は「あえて…玉森くん！」と推理。はたして中島は、激痛に耐えているひとりを見破ることができるのか。

その他、サンドウィッチマンの後輩芸人も体を張って参戦。頭に乗せた水入りペットボトルをロープ付きグローブで狙うチャレンジでは、成功すればミラクル、失敗すれば顔面直撃という緊張感たっぷりの展開に。さらに、サンドウィッチマン考案の難問二択に不正解だと湖に投げ出される「サンドクイズチャレンジ」も行われる。

■スタジオではイリュージョンを見破る

そして、スタジオには世界的イリュージョニストが登場。次々と繰り広げられる衝撃の大技に、スタジオは騒然となる。

サンドウィッチマンの目の前で、“あるもの”が出現する驚きの演出から始まり、人物が入れ替わる大技、思わず息をのむ水中脱出といった、常識を超えたパフォーマンスが連続。あまりのスピードと迫力に、スタジオも驚きを隠せない。

さらに今回は、パフォーマンスを至近距離から自由に撮影してよいという“掟破り”の展開に。種明かしになるかもしれない決定的瞬間を押さえようと、様々な角度から大技に迫る。

そのうえ、サンドウィッチマンや中島もイリュージョンに巻き込まれることに。富澤は巨大な刃が迫るスリリングな仕掛けに巻き込まれ、伊達は顔に箱をかぶせられた状態で、箱にナイフを刺される衝撃の大技に挑むことに。中島にも、宙に浮く大技が待ち受けて――!?

果たして、スタジオでは、間近で繰り広げられる衝撃の瞬間を見破ることができるのか。世界の爆笑映像、番組発のオリジナル企画、さらに驚きのスタジオ企画までたっぷり詰め込んだ『サンドの世界笑撃映像社！』は、6月10日19時から2時間スペシャルで放送される。

■番組情報

テレビ朝日系『サンドの世界笑撃映像社！』

06/10（水）19:00～21:00 ※一部地域を除く

MC：サンドウィッチマン

スタジオゲスト：井森美幸、高橋茂雄、谷まりあ、東京ホテイソン、内藤剛志、中島健人

チャレンジロケゲスト：狩野英孝、曽野舜太、玉森裕太、森川葵、ジャンボたかお、東京ホテイソン、ウォーターズ

■関連リンク

番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/shogekieizosha/