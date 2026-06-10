Aぇ! group、千鳥・ノブの末澤誠也イジりに驚愕！「（普段は）無理されてるんだな」

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6月10日の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』は2時間スペシャル。石原良純、Aぇ! group、松村沙友理、あのらをゲストに迎え「全国早押しちどかま事件簿 神奈川編」を届ける。

■Aぇ! groupが初の全員揃っての登場

今回、Aぇ! groupが初の全員揃っての登場ということで、千鳥のノブが以前出演した末澤誠也を「誠也はすごいボケる」とイジると、メンバーたちは「えー！」「そうなんですか!?」と驚愕。

佐野晶哉も「グループでいるときは全然ボケないんで。（普段は）無理されてるんだな」と末澤をイジり、Aぇ! groupは大騒ぎ。さらに、佐野が「今日優勝できなかったらマジでAぇ! group解散します！」と大声で宣言。周囲が止めるのも聞かず無理矢理押し通し、波乱のスタートとなる。

今回のクイズはすべて、石原の出身地である神奈川県から出題。恒例企画「県民に聞いた自慢」シリーズでは、石原家のお膝元である逗子で聞いてきた「私と石原良純自慢」を紹介。

「うちの犬が良純さんの掘った穴に足を取られた」という謎のエピソードから、「おじいちゃんが石原家の屋根を作った」という意外な繋がりまで、様々な自慢が飛び出すなか、地元逗子でロケを行うことが多い石原に対して「市民が日々感じていることは？」というクイズを出題すると、出演者から石原への的確回答が続出。さらに正解VTRに石原自身も大笑いする。

また、「ある店の“麻婆豆腐”がSNSでバズるきっかけとなったネーミングは？」「今横浜で最も行列ができるスイーツとは？」「厚木市が広めようとしている謎野菜ペピーノ、何と何みたいな味？」「サザンの曲名ダジャレとなっている商品名は？」など、神奈川の様々な気になる事件簿クイズで大盛り上がり。

芸人たちの怒涛のボケに、解散がかかったAぇ! groupも対抗し、終盤本当にピンチになってしまう。「このままだったら解散しちゃいますから」「やばいよ」と千鳥、かまいたちから心配されると、佐野は「最後の時間を惜しみなく楽しみます」とまさかのコメント。

そして運命の最終問題は、続々新種を発見しているという話題の新江ノ島水族館から。はたして、Aぇ! groupは解散をまぬがれることができるのか。

その他、「本当の神奈川事件簿」コーナーでは、ニシダ（ラランド）の身にまさかの出来事が。「実際に祟りがある」と鎌倉市民を不安にさせているという“泣塔”（なきとう）を現地調査したニシダ。想像以上に信憑性のある展開に「悪ふざけで来たらよくない」とビクビクしっぱなし。さらに、スタジオでは、ロケの翌日に起こった祟りを告白し、スタジオ中から悲鳴があがる。

■番組情報

日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』全国早押しクイズ2時間スペシャル

6/10（水）20:00～21:00

MC：千鳥、かまいたち

ゲスト：石原良純、Aぇ! group、あの、タイムマシーン3号、松村沙友理、ニシダ（ラランド）

進行アシスタント：河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■関連リンク

『千鳥かまいたちゴールデンアワー』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/chidorivskamaitachi/