プロ野球 セ・パ交流戦は9日、各地で6試合が行われました。

首位・阪神は投手陣が捕まり大敗。ソフトバンク打線に6本塁打を浴び、13安打10失点しました。打線は立石正広選手&森下翔太選手の本塁打で中盤以降に追い上げを見せるも及ばず、カード初戦を落としています。

2位ヤクルトはオリックスにサヨナラ負けし5連敗。2点リードの9回にキハダ投手がマウンドに上がるも、1アウト1、2塁から連続タイムリーで3点を失いました。

3位・巨人は楽天に勝利し、引き分けを挟んで5連勝。ダルベック選手の10号3ランなど4本塁打が飛び出すと、先発の則本昂大投手もそれに応え126球の熱投。7回途中2失点で勝利投手となり、12球団からの勝利をあげました。

6試合の結果、この日セ・リーグで唯一の勝利をあげた巨人が2位に浮上。ヤクルトは3位に後退しました。

＜6月9日の交流戦結果＞

◆日本ハム 4-1 DeNA

勝利【日本ハム】伊藤大海(7勝3敗)

敗戦【DeNA】平良拳太郎(2勝4敗)

本塁打【日本ハム】大塚瑠晏2号【DeNA】宮粼敏郎5号

◆巨人 8-2 楽天

勝利【巨人】則本昂大(2勝3敗)

敗戦【楽天】荘司康誠(4勝6敗)

本塁打【巨人】ダルベック10号、佐々木俊輔5号、岸田行倫3号、大城卓三6号

◆西武 4x-3 広島

勝利【西武】岩城颯空(1勝1敗18S)

敗戦【広島】中粼翔太(1勝4敗6S)

本塁打【広島】ファビアン4号、平川蓮1号、坂倉将吾8号

◆ロッテ 3-1 中日

勝利【ロッテ】ジャクソン(4勝5敗)

敗戦【中日】 マラー(1勝4敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗21S)

◆オリックス 4x-3 ヤクルト

勝利【オリックス】権田琉成(1勝)

敗戦【ヤクルト】キハダ(1勝3敗15S)

◆ソフトバンク 10-4 阪神勝利【ソフトバンク】大津亮介(7勝1敗)敗戦【阪神】才木浩人(5勝3敗)本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢18&19号、野村勇1&2号、近藤健介10号、牧原大成1号【阪神】立石正広2号、森下翔太15号