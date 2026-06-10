プロ野球 セ・パ交流戦は9日、各地で6試合が行われました。

この日は交流戦上位4チームがそろって勝利。首位ソフトバンクは栗原陵矢選手と野村勇選手がともに2打席連続ホームランを放つなど、計6本塁打で阪神を下しました。2位の西武は長谷川信哉選手の一打で広島にサヨナラ勝利しました。

3位の日本ハムは5連勝。伊藤大海投手が9回1失点の力投で今季2度目の完投勝ちを果たしました。4位の巨人は則本昂大投手が古巣・楽天から勝利し、“12球団勝利”を達成しています。

この日はパ・リーグが5勝、セ・リーグは巨人のみが勝利し1勝。交流戦ここまではパ・リーグが43勝、セ・リーグが28勝、引き分け4となっており、3年連続勝ち越し中のパ・リーグが優勢を強めています。

＜6月9日の交流戦結果＞

◆日本ハム 4-1 DeNA

勝利【日本ハム】伊藤大海(7勝3敗)

敗戦【DeNA】平良拳太郎(2勝4敗)

本塁打

【日本ハム】大塚瑠晏2号

【DeNA】宮粼敏郎5号

◆巨人 8-2 楽天

勝利【巨人】則本昂大(2勝3敗)

敗戦【楽天】荘司康誠(4勝6敗)

本塁打【巨人】ダルベック10号、佐々木俊輔5号、岸田行倫3号、大城卓三6号

◆西武 4x-3 広島

勝利【西武】岩城颯空(1勝1敗18S)

敗戦【広島】中粼翔太(1勝4敗6S)

本塁打【広島】ファビアン4号、平川蓮1号、坂倉将吾8号

◆ロッテ 3-1 中日

勝利【ロッテ】ジャクソン(4勝5敗)

敗戦【中日】 マラー(1勝4敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗21S)

◆オリックス 4x-3 ヤクルト

勝利【オリックス】権田琉成(1勝)

敗戦【ヤクルト】キハダ(1勝3敗15S)

◆ソフトバンク 10-4 阪神勝利【ソフトバンク】大津亮介(7勝1敗)敗戦【阪神】才木浩人(5勝3敗)本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢18&19号、野村勇1&2号、近藤健介10号、牧原大成1号【阪神】立石正広2号、森下翔太15号