プロ野球 セ・パ交流戦は9日、6試合が行われました。

パ・リーグは上位5チームが勝利。首位の西武は長谷川信哉選手のタイムリーで、広島にサヨナラ勝利。交流戦首位のソフトバンクは、栗原陵矢選手や野村勇選手が1試合2本塁打を放つなど、セ・リーグ首位阪神から6本のアーチで圧倒しました。

引き分けはさみ5連敗中だったオリックスも杉本裕太郎選手が劇的サヨナラタイムリーを放ち勝利。9回2点差を跳ね返しました。

日本ハムは、伊藤大海投手が9回1失点完投でDeNAを下して5連勝。ロッテは中日を下して、勝率5割復帰まであと1勝としました。

一方でこの日パ・リーグで唯一黒星となった楽天。巨人に4本塁打を浴びるなど、8失点で4連敗となり、交流戦10敗目。借金が15にふくらみました。

パ・リーグ順位の変動はなく西武が貯金14へ。ソフトバンクも貯金10で2ゲーム差で追走します。

＜6月9日の交流戦結果＞

◆日本ハム 4-1 DeNA

勝利【日本ハム】伊藤大海(7勝3敗)

敗戦【DeNA】平良拳太郎(2勝4敗)

本塁打

【日本ハム】大塚瑠晏2号

【DeNA】宮粼敏郎5号

◆巨人 8-2 楽天

勝利【巨人】則本昂大(2勝3敗)

敗戦【楽天】荘司康誠(4勝6敗)

本塁打【巨人】ダルベック10号、佐々木俊輔5号、岸田行倫3号、大城卓三6号

◆西武 4x-3 広島

勝利【西武】岩城颯空(1勝1敗18S)

敗戦【広島】中粼翔太(1勝4敗6S)

本塁打【広島】ファビアン4号、平川蓮1号、坂倉将吾8号

◆ロッテ 3-1 中日

勝利【ロッテ】ジャクソン(4勝5敗)

敗戦【中日】 マラー(1勝4敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗21S)

◆オリックス 4x-3 ヤクルト

勝利【オリックス】権田琉成(1勝)

敗戦【ヤクルト】キハダ(1勝3敗15S)

◆ソフトバンク 10-4 阪神勝利【ソフトバンク】大津亮介(7勝1敗)敗戦【阪神】才木浩人(5勝3敗)本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢18&19号、野村勇1&2号、近藤健介10号、牧原大成1号【阪神】立石正広2号、森下翔太15号