初の王道ラブストーリーヒロイン・仁村紗和、クランクアップに感涙「またどこかで会いましょう！」
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜 後10：30）の最終話が、14日に放送される。それに先立って、ヒロイン・桃子を演じた仁村紗和をはじめ、長濱ねる、入山法子、でんでん、みりちゃむら、桃子を取り巻く魅力的なキャラクターを演じたキャスト陣がクランクアップを迎えた。
【写真】養父母との3ショット！キム・ジュリョン&オ・マンソク
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波乱万丈な純愛ラブストーリーとなる。
過酷な展開も多い物語の中で、ほっこりする診療所のシーンで多くの視聴者の癒しとなった風見＆美香を演じたでんでん、みりちゃむがそろってクランクアップ。仁村から花束を受け取ったみりちゃむは「私はドラマをちゃんとやらせていただくのは2、3回目くらいでまだまだひよっこだったのですが、たくさん支えていただいて。特に診療所メンバーの2人にはすごく支えていただいて、すごく楽しくできました。ありがとうございました」とコメントを寄せた。
一方、でんでんは花束を渡すため駆けつけた志尊の姿にうれしそうな笑顔。「どうもありがとうございました。本当にね、やり残したことは何もありませんね（笑）。もう思う存分楽しませていただきました。本当に楽しい現場だったな。まだまだまだ跳ねたい、跳びたい気持ちです。皆さん、本当にありがとうございました！お礼の言葉が見当たらないくらい、本当にありがとうございました」と撮了を惜しむコメントで締めくくった。
仁村とのシーンに「本当の姉妹みたい！」とSNSで絶賛の声が上がっていた桃子の姉・杏子役を演じた入山のクランクアップは、仁村の「ありがとうございましたー！」という元気な声とハグで祝福。入山は「お疲れさまでした。ありがとうございました。優しい物語の一員になれてとても幸せでした。なんか…ぐっときてます今…。本当にありがとうございました。またどこかでお願いします」と現場の余韻をかみしめながら笑顔を見せた。
恋のライバルを経て桃子の友人となった映里役の長濱は今回、韓国語にも挑戦。「お疲れさまでした。今回は韓国ロケもあったり、本当に貴重な体験をさせていただきました。にむにむ（仁村）とは2回目の共演ですごくうれしかったので、もっと力になれたらよかったなという気持ちもありますが、とても楽しかったです。暑いと思いますが無事にオールアップできるのを祈っています。ありがとうございました！」と語り、親交の深い仁村とクランクアップの喜びを分かち合っていた。
王道ラブストーリーのヒロインに初挑戦した仁村は、志尊から花束を受け取り、固い握手を交わしてクランクアップ。拍手を受けて感極まり、「始まったら終わるんですね。あっという間の3ヶ月間で…この短い間でジェットコースターのように感情が動いて、それについていくのに必死で、キャストの皆さん、スタッフの皆さんに支えられ、励まされた3ヶ月間でした。そうやって悩みながらもしっかり向き合って頑張ったなと思える3ヶ月でした。きっとまた会いたくなると思います。またどこかで会いましょう！ありがとうございました」と時折涙をぬぐい、声を詰まらせながらも桃子として駆け抜けた日々を振り返った。
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本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波乱万丈な純愛ラブストーリーとなる。
一方、でんでんは花束を渡すため駆けつけた志尊の姿にうれしそうな笑顔。「どうもありがとうございました。本当にね、やり残したことは何もありませんね（笑）。もう思う存分楽しませていただきました。本当に楽しい現場だったな。まだまだまだ跳ねたい、跳びたい気持ちです。皆さん、本当にありがとうございました！お礼の言葉が見当たらないくらい、本当にありがとうございました」と撮了を惜しむコメントで締めくくった。
仁村とのシーンに「本当の姉妹みたい！」とSNSで絶賛の声が上がっていた桃子の姉・杏子役を演じた入山のクランクアップは、仁村の「ありがとうございましたー！」という元気な声とハグで祝福。入山は「お疲れさまでした。ありがとうございました。優しい物語の一員になれてとても幸せでした。なんか…ぐっときてます今…。本当にありがとうございました。またどこかでお願いします」と現場の余韻をかみしめながら笑顔を見せた。
恋のライバルを経て桃子の友人となった映里役の長濱は今回、韓国語にも挑戦。「お疲れさまでした。今回は韓国ロケもあったり、本当に貴重な体験をさせていただきました。にむにむ（仁村）とは2回目の共演ですごくうれしかったので、もっと力になれたらよかったなという気持ちもありますが、とても楽しかったです。暑いと思いますが無事にオールアップできるのを祈っています。ありがとうございました！」と語り、親交の深い仁村とクランクアップの喜びを分かち合っていた。
王道ラブストーリーのヒロインに初挑戦した仁村は、志尊から花束を受け取り、固い握手を交わしてクランクアップ。拍手を受けて感極まり、「始まったら終わるんですね。あっという間の3ヶ月間で…この短い間でジェットコースターのように感情が動いて、それについていくのに必死で、キャストの皆さん、スタッフの皆さんに支えられ、励まされた3ヶ月間でした。そうやって悩みながらもしっかり向き合って頑張ったなと思える3ヶ月でした。きっとまた会いたくなると思います。またどこかで会いましょう！ありがとうございました」と時折涙をぬぐい、声を詰まらせながらも桃子として駆け抜けた日々を振り返った。