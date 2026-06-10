「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（９日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉近親に交流重賞５勝のラプタスがいるチカバリエンテ（牝、父シルバーステート、藤野）が２０日の函館５Ｒ（牝芝１２００メートル）に鞍上・小林美でスタンバイ。「いいものを持っている。坂路でも４Ｆ５２秒台で上がってきているし、スピードがある。血統的に短いところはいいと思う」と藤野師。

〈美浦〉６日東京４Ｒで２着のリリカルフレア（牝、父ポエティックフレア、畠山）は山元トレセンへ放牧後、７月２６日の未勝利戦（牝芝１４００メートル）を予定。「道中でフワフワするところがありましたが、合格点の走りでした」と畠山師。

２５年セレクトセール・１歳部門で２億８０００万円（税抜き）で購買されたアトミックリーチ（牡、父コントレイル、宮田）は、８月後半の新潟でデビューを目指す。「すごくいいですね。マイルから中距離で切れるイメージです」と宮田師。新種牡馬オジュウチョウサン産駒のタクミオジュウ（牡、小島）は１０日に美浦トレセンへ帰厩予定で、２回福島開催でのデビューに向けて調整を進める。

〈函館〉２１年桜花賞などＧ１・３勝を挙げた白毛馬ソダシを半姉に持つスノーウィスパー（牝、父ニューイヤーズデイ、栗東・須貝）は２０日の函館５Ｒ新馬戦（牝芝１２００メートル）でデビュー予定。「反応が良くて、負けん気も強い。距離にも対応できると思う」と北村助手。祖母が米Ｇ１勝ちのカクシンゴールド（牡、父マテラスカイ、栗東・中竹）は２０日の函館６Ｒ新馬戦（ダート１０００メートル）で初陣予定。「速いところに行ってからの動きがいい」と篠原助手。