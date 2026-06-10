◇交流戦 ソフトバンク10―4阪神（2026年6月9日 みずほPayPay）

いきなり警戒する場面が訪れた。ソフトバンクの先発・大津は初回に1死一、三塁とピンチを招く。打席は4番の佐藤輝。「緩急で抑えるしかない」と宣言していた通りにスライダー、直球、チェンジアップ、スライダーと初回から隠すことなく、全力で攻める。最後は低めのボール気味だった147キロ直球で空振り三振だ。

2〜4回を無安打に抑え、完全にペースをつかむと味方打線は4回までに4本塁打で6点のリードをくれる。5回には立石の2ラン、6回は森下のソロを浴び、今季ワーストタイの3失点だったが、6回5安打3失点に抑え開幕10試合連続クオリティースタート（6回以上、自責点3以下）で自己最多タイ＆ハーラートップタイ7勝目に到達した。

「ホームランを打たれたのは、2球とも失投。凄く悔しいですが、大量の援護をしてくれて、凄く投げやすくしてもらった野手の皆さんに感謝したい」

エースと呼ぶ存在へ近づきつつある。小久保監督は今季最少85球で早々に交代を告げた。「1年間通して活躍してもらわないといけない。今日は早めに交代しようと決断をしました」。開幕ローテーションはぎりぎりの6番手で滑り込んだが、そこから巻き返した。「選手はどこにチャンスが転がっているか分からないね」と指揮官。まさにその言葉を背番号19が体現した。