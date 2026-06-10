『開運！なんでも鑑定団』豊臣秀吉の正室・ねねの書状、本人評価額150万円→衝撃値にどよめき 「歴史上の史料の新しい発見」
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう9日放送回では、秀吉の正室・ねねの書状が登場する。
【写真＆動画】「歴史上の史料の新しい発見」衝撃の鑑定結果が飛び出たねねの書状
最近実家の整理を始めたところ、押入の段ボールに詰めこまれた古文書の束を発見。全く読めなかったので試しに一番古そうなものの画像をSNSに投稿したところ、歴史に詳しい方から連絡があり、なんと豊臣秀吉から先祖の宮田喜八郎に送られた褒美の書状だと判明した。
お宝は、秀吉の正室・ねねが、秀吉の朝鮮出兵の際、依頼人の先祖に名護屋城に物品を送ってほしいと依頼した文書。NHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』が放送しているタイミングもあり、番組でもドラマの場面が流れ、視聴者から「鑑定団で豊臣兄弟!!」「まつ様まで映像流してくれるとは」といったコメントが寄せられた。
本人評価額は「150万円」。鑑定額はなんと「1000万円」という結果に。スタジオもどよめき、MCの今田耕司も「手紙や書状でなかなか出ないですよ！」と驚いていた。鑑定した愛知東邦大学客員教授の増田孝氏は「大変珍しいものです。豊臣秀吉のものは多いんですけど、ねねのものというのはほとんどないんですね」と述べた。さらに「朝鮮出兵のためにねねが後方支援していることが分かる貴重な史料です」と分析。「これは歴史上の史料の新しい発見なんです」と話した。
なお、TVerで見逃し配信中。16日午後9時54分終了予定。
【写真＆動画】「歴史上の史料の新しい発見」衝撃の鑑定結果が飛び出たねねの書状
最近実家の整理を始めたところ、押入の段ボールに詰めこまれた古文書の束を発見。全く読めなかったので試しに一番古そうなものの画像をSNSに投稿したところ、歴史に詳しい方から連絡があり、なんと豊臣秀吉から先祖の宮田喜八郎に送られた褒美の書状だと判明した。
本人評価額は「150万円」。鑑定額はなんと「1000万円」という結果に。スタジオもどよめき、MCの今田耕司も「手紙や書状でなかなか出ないですよ！」と驚いていた。鑑定した愛知東邦大学客員教授の増田孝氏は「大変珍しいものです。豊臣秀吉のものは多いんですけど、ねねのものというのはほとんどないんですね」と述べた。さらに「朝鮮出兵のためにねねが後方支援していることが分かる貴重な史料です」と分析。「これは歴史上の史料の新しい発見なんです」と話した。
なお、TVerで見逃し配信中。16日午後9時54分終了予定。