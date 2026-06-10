髪型迷子な【40・50代】へ！→ 即シャレる「大人が似合うボブ」見つけた♡

イメチェンしたいけれど、どんな髪型が似合うか分からない……。そんな大人世代におすすめしたいのが、上品な抜け感と今っぽさを両立するボブスタイル。顔まわりのニュアンスや毛先の動きしだいで、華やかな印象に仕上がります。扱いやすく毎日のスタイリングも簡単なので、忙しい大人女性にぴったり。自分らしくシャレ見えを叶えたい人は、ぜひ参考にしてみて。

ハイレイヤーで丸みのあるフォルム

「ハイレイヤーでエレガントボブに変身」と@ofuke_akifumicasiiさんが紹介しているスタイル。トップの短い髪を後ろに流れるようにつくっています。ツヤの出るブラウン系のヘアカラーが光に反射して、顔周りを明るく華やかな印象に。ハイレイヤーが頭のフォルムをきれいに見せてくれるのもポイント。内巻きにすれば、さらに動きが出てやわらかい雰囲気に仕上がります。

控えめレイヤーで扱いやすいスタイル

少しの段差でまとまりやすくしたスタイル。レイヤーを控えめにすることで毛先がパサついて見えにくく、ツヤのある印象に仕上がります。@ofuke_akifumicasiiさんによると「ボリュームと丸みが大人女性にピッタリ」とのこと。大人に似合う上品なシルエットが魅力。落ち着きの中に女性らしさを感じられる、扱いやすいボブスタイルです。

凛とした上品さが魅力

後ろにレイヤーを入れ、顔周りを少し長めに残したメリハリのあるスタイル。自然な毛流れが立体的な奥行きを演出してくれます。@ofuke_akifumicasiiさんも「女性らしい丸み」「エレガントな大人ボブ」とコメント。上品さの中にどこか凛とした印象があり、大人の魅力を引き立ててくれるボブスタイルです。

ふんわりと軽やかに今っぽく

ふんわりとした女性らしいフォルムが印象的なスタイル。顔周りのレイヤーが軽やかな動きをつくり、ぐっと今っぽい印象に。@ofuke_akifumicasiiさんによると「毛流れが綺麗で人気が高いスタイル」なのだとか。迷った時の候補に入れたい、やわらかく華やかなボブです。

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※こちらの記事では@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしながら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。