ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１０日、生放送された。

番組開始直後に恒例の「脳シャキ！クイズ」では「目曰」の文字が並べられ、「この感じに隠れている人物は？」という問題が出され、総合司会の安住紳一郎アナウンサーはじめ、出演アナ全員が頭を悩ませた。

安住アナが「Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ的な…」というと、宇賀神メグアナが「『白日』ですか？」と人気バンドＫｉｎｇ Ｇｎｕの代表曲名を挙げたが、答えに結びつかず。

ここで南後杏子アナが「最近ヒントっぽいことをポロリとしてしまうので言うのがこわいんですけど、言ってもいいですか？」とひとこと。そして「あの〜、白抜きで見ると中に『ミコ』が隠れていますよね」と目を細めながら口にした。

実はこれが見事正解で答えは「巫女（みこ）」。通常は出演アナ全員で声を合わせて答えを言うところ、先に答えを出してしまう形となった。これに南後アナは「本当にごめんなさい」と落ち込んだ表情でわびた。

その姿を見た安住アナは「いや、いいんだよ。クイズは答えを出すコーナーだから。なんでそんなに罪を感じてるの？」。南後アナが「みなさんの楽しみを奪ってしまったなっていう。ここ最近言いがちで…はい」と釈明すると、安住アナは「その辺は杉山さんを見習ってもらって！」といつも答えが出るのが遅い杉山真也アナの名前を出して周囲を笑わせて励ましていた。