◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人8−2楽天(9日、楽天モバイルパーク)

今季2勝目、全12球団勝利を達成した巨人の則本昂大投手が、13年間プレーした思い出の地・仙台での白星を「すごくうれしいですし、この地で勝てたことがすごく感慨深いというか、幸せだなと思います」と振り返りました。

古巣楽天と対戦した則本投手は、初回、2回と招いたピンチを無失点で切り抜けると、3回にはダルベック選手の3ランでリードをもらいます。その後、6回佐々木俊輔選手の2ラン、7回岸田行倫選手のソロホームランで、大量6点の援護を受けました。

すでに球数100球を超える中、則本投手は7回も続投。しかし、1アウト2、3塁のピンチを招き、迎えた1番の佐藤直樹選手にライトへの2点タイムリー2塁打を浴びて降板となりました。

7回途中2失点、126球の力投には特別な思いがあったようで、「いろんな感情はあった。ジャイアンツのために、ジャイアンツを応援してくださるファンの皆様のために頑張ろうと思ってマウンドにあがったんですけど、やっぱり仙台の地は好きなので楽しく投げることができました」と振り返りました。

さらに、「序盤が本当にうまくいかないことばっかりだったんですけど、なんとか7回投げきることができたんですけど、なし(高梨雄平)、ばさ(船迫大雅)に助けられて、なんとかチームもたくさん点数取ってくれて、すごく余裕をもってじゃないですけど、しっかり自分にフォーカスして投げることができて良かったなと思います」とチームメートへの感謝を口にしました。