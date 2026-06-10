「価値のある見返りを獲得できる」パドレス松井裕樹が“トレード候補”に…MLB公式の記者が選出「魅力的な存在」

松井裕樹がトレード候補に挙げられた(C)Getty Images

パドレスの松井裕樹がトレード候補に挙げられた。『MLB公式サイト』が全30球団のトレード候補を紹介する記事を掲載し、パドレスから松井が選出された。今季のトレード期限は、米東部時間8月3日午後6時となっている。

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松井は今季ここまで12試合に登板して防御率1.45と安定感を示しているが、パドレス担当のAJ・カサベル記者は、パドレスのリリーフ陣の層は非常に厚く、松井をトレードで放出しても「彼が抜けた穴を十分に埋められるだけのブルペンの選手層がチームにはある。そして今の松井であれば、トレードで価値のある見返りを獲得できるだけの魅力的な存在になり得るだろう」と、トレード候補に挙げる理由を説明した。

2023年オフにパドレスと5年総額2800万ドル（約39億7600万円）で契約し、24年から2年連続で60試合以上に登板してきた左腕だが、今季は春季キャンプ中に左足の内転筋を負傷した影響で、開幕は負傷者リスト（IL）で迎えた。

また、同サイトは、ドジャースでは若手有望株のホスエ・デポーラ、ジャイアンツでは3度の首位打者に輝いたルイス・アラエスの名前などをトレード候補に挙げている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]