◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）

起用が的中した。橋上監督代行の狙い通り、新３番が新風を吹かせた。プロ初の３番でＤＨに入った岸田がソロを含む３安打。「大城選手と岸田選手、両方とも調子いいですから。何とか（２人を）打席に入れたい。そうなるとどちらかＤＨでと。今日は（則本と組む）バッテリーの方で捕手は大城選手と言われていたので」。５番・大城も９回にソロ。捕手のダブル起用が最高の結果になった。

交流戦から監督代行に就任後、３番は吉川、坂本、丸、松本、大城、佐々木の６人を日替わり起用。３番は試合前まで１２試合で計４６打数９安打、打率１割９分６厘だった。「３番が懸案事項だったので。そんな中で今の状態なら岸田でいいんじゃないかとコーチの方も含めて話がまとまった」と３番・岸田が誕生した。

かつて野村克也監督の下で３年間、楽天のヘッドコーチを務めた。相手の三木監督もヤクルト時代の野村監督の教え子。野村チルドレン対決で、２犠打に４本塁打、１５安打８得点と大技小技を絡めて快勝した。「交流戦最後の週ですから。今まで以上に集中して何とかいい形で終われるように頑張りたい」。２分けを挟み５連勝で交流戦８勝３敗２分け。楽天モバイルでの連敗も５で止め、ヤクルトを抜いて、セ２位に浮上した。

（片岡 優帆）