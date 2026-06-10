【ナッシュビル（米テネシー州）９日＝ペン・岩原正幸】北中米Ｗ杯に臨む日本代表はナッシュビルでオフの日を過ごした。練習拠点のナッシュビルＳＣの施設には、主将のＭＦ遠藤航、けがからの復帰を目指しチームに帯同するＭＦ南野拓実が午前１０時３０分頃に現れ、約３時間滞在した。途中、屋外に出て、南野はランニングなどを行い、遠藤は長谷部誠コーチ、中村俊輔コーチ、前田遼一コーチらスタッフ陣とボール回しで順調な調整ぶりを見せた。

遠藤は左足負傷から約３か月ぶりに復帰した５月３１日のアイスランド戦で前半４５分間プレーし、違和感を訴えて交代した。７日にメキシコ・モンテレイで行ったＵ―１９日本代表との練習試合にも出場しなかった。前日８日にナッシュビル入りし、ジオディス・パークで行われた公開練習では全体練習に参加し、軽めのメニューを消化した。

森保監督は７日、事前合宿地のモンテレイでは別メニューが続いていた遠藤の状態について「ドクターからの報告では、開幕戦でプレーできると聞いています」と説明し、１４日のオランダ戦に間に合うとの考えを示していた。チームは１０日から３日間、ナッシュビルで直前調整し、１２日の練習後には第１戦オランダ戦が行われるダラスへ移動する予定。頼れるキャプテンの順調な回復ぶりはチームにとって好材料だ。