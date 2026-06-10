「オランダ戦、楽しみにしてください」21歳の異端児が豪語！「来たチャンスを全部決める」【日本代表】
2026年６月７日（日本時間８日）、日本代表がU-19日本代表に合計２−１（35分×４本）と勝利した試合で決勝点を決めたのが、FWの塩貝健人（21）だ。
「ワールドカップ前最後の試合はU-19相手で難しい展開になると思っていましたが、一応勝てたことと自分が決勝点を取れたことは良かったです」
ただ、満足などしていない。
「本番で勝つためには昨日の内容よりも良くしないといけないし、その意味で（14日のオランダ戦まで）あと１週間あるのでチームとしても個人としても成長できるはずです」
「来たチャンスを全部決める」──塩貝の信念はブレない。
「出場機会がどれだけあるか分かりませんが、与えられたチャンスのなかで得点機に絡んで仕留めるのが僕の役割。そこに集中するのが一番大事です」
とにかく塩貝の意欲はすこぶる高い。
「この試合、U-19代表はA代表とできるとあってモチベーションが高かった。でも、僕もモチベーションだったら負けていなかった。自分の力をスタッフにアピールできたと思うので、本番で出番を待ちます。いずれにしても、なかなか点が取れなかった状況で決めることができて良かったです。ゴールへのイメージが広がったし、感覚も掴めたのは大きい。オランダ戦でも自分が試合を変えられたら嬉しいです」
オランダ戦までコンディション調整を口にする選手が多いなか、塩貝の頭の中にあるのは「成長」だと豪語する。
「この２週間、僕は調整というよりは『本当に上手くなりたい』と思ってずっとやっています。絶対に上手くなれるし、また違った自分を見せることができると思うので。オランダ戦、楽しみにしてください」
ワールドカップ開幕を目前に控えてなお、「調整」ではなく「成長」を口にする。ある意味、異端児。こういう選手が集団の中にいてもいい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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「ワールドカップ前最後の試合はU-19相手で難しい展開になると思っていましたが、一応勝てたことと自分が決勝点を取れたことは良かったです」
ただ、満足などしていない。
「本番で勝つためには昨日の内容よりも良くしないといけないし、その意味で（14日のオランダ戦まで）あと１週間あるのでチームとしても個人としても成長できるはずです」
「来たチャンスを全部決める」──塩貝の信念はブレない。
とにかく塩貝の意欲はすこぶる高い。
「この試合、U-19代表はA代表とできるとあってモチベーションが高かった。でも、僕もモチベーションだったら負けていなかった。自分の力をスタッフにアピールできたと思うので、本番で出番を待ちます。いずれにしても、なかなか点が取れなかった状況で決めることができて良かったです。ゴールへのイメージが広がったし、感覚も掴めたのは大きい。オランダ戦でも自分が試合を変えられたら嬉しいです」
オランダ戦までコンディション調整を口にする選手が多いなか、塩貝の頭の中にあるのは「成長」だと豪語する。
「この２週間、僕は調整というよりは『本当に上手くなりたい』と思ってずっとやっています。絶対に上手くなれるし、また違った自分を見せることができると思うので。オランダ戦、楽しみにしてください」
ワールドカップ開幕を目前に控えてなお、「調整」ではなく「成長」を口にする。ある意味、異端児。こういう選手が集団の中にいてもいい。
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