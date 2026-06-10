◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）と注目の今季初対決に臨む。

「投手・大谷」は中６日で１０日（同１１日）の同戦に先発予定のため、中５日のスキーンズと初の投げ合いは惜しくも実現しなかったが、「打者・大谷」として直接対決。試合前の時点では通算１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点、６三振。直近は９打席安打なし（１四球）と苦戦している。しかし、初対戦となった２４年６月５日（同６日）には１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を中越え２ランにするなど２安打したこともあった。再び“怪物対決”を制して日本人選手初となるサイ・ヤング賞に向けて自らをアシストできるだろうか。

この日の試合前、ロバーツ監督は１０日（同１１日）の同戦で大谷はリアル二刀流で出場することを「あした（１０日＝同１１日）は投打の二刀流で出場する予定だ」と、明言した。前回３日（同４日）の敵地・Ｄバックス戦は二刀流で投げては６回２安打無失点で６勝目、打っては３安打５出塁の活躍を見せた。右手中指のマメを気にする場面もあったが、指揮官は「今後の登板に大きな影響を与えるものだとは考えていない」と説明していた。

前回登板の翌日４日（同５日）は打者としても試合に出場せず休養となったが、「（登板）翌日に休養を入れるかどうかはまだ決めていない。彼の疲労度やコンディションを見て、当日の状況を踏まえて判断するが、基本的にはラインアップに入ると考えている」と明かした。

大谷は今季１０登板で６勝２敗、防御率０・７４は規定投球回に未到達もメジャー全体の“隠れ１位”を継続している。この日の試合前にはブルペン入りして投球練習を行った。