◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）

白球が真っ黒な夜空を切り裂いた。岸田行倫捕手（２９）が、積極的にスイングを仕掛けた。「しっかり捉えることができてよかったです」。５―０の７回先頭で楽天の先発・荘司の初球スプリットを完璧にはじき返した。弾丸ライナーで左翼ポール際へ飛び込む３号ソロ。両手を膝について肩を落とす相手右腕を尻目に、足早にダイヤモンドを一周した。

プロ初となる３番で出場。ＤＨとしての経験も多くはなかった。「すごく早く回ってくる。ＤＨの過ごし方が分からなかった」と戸惑ったが「準備しすぎず、自然に行きました」と流れに任せた。初回の１死一塁では左前安打。５回２死の第３打席では中前安打をマーク。７回の本塁打で５月３０日の日本ハム戦（エスコン）以来、今季３度目となる３安打猛打賞。試合前に２割８分９厘だった打率は３割４厘となり、今季初めて３割に乗せた。

試合前に特別な時間があった。この日は自身の父・辰則さんの川西明峰高校時代の後輩でもあり、球界のレジェンド捕手である古田敦也氏がテレビ解説のため球場に訪れていた。あいさつに出向くと「頑張れ」とエールを送られた。「（試合の）途中で『そうや！』と思って」。過去にも助言を送ってくれた古田氏が見届けた試合で、恩返しができた。

チームは２日のオリックス戦（東京Ｄ）から２つの引き分けを挟んで５連勝。「チームの雰囲気もいい。バッテリー中心にしっかり守りながら点を取ることができていると思う。継続してやっていきたい」。勢いに乗るナインの中心には、キャプテン・岸田がいる。（臼井 恭香）