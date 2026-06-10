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【TVer】番組史上初！ 2週にわたってお届け！ 0歳で出会っていた２人…それを知らず27年後、奇跡の再会!？

6月7日（日）に放送された『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ）は、番組55周年にして史上初の2週連続企画の後編。

同じ大学病院にてわずか6日違いで生まれ、まだ母親の胎内にいた時から出会っていたという夫妻の物語は、これ以上ないほどドラマチックな展開となった。

互いの過去を知らぬまま、マッチングアプリで奇跡の再会を果たしていたふたり。交際1カ月目の会食をきっかけに、赤ちゃんの頃に家族ぐるみで交流し「0歳児の幼馴染」だったという驚愕の事実が発覚した。

そんなふたりが、交際4カ月で同棲を始め、ついに生涯の愛を誓ったのは、交際7カ月目を迎えた昨年のクリスマスのことだった。



夫が企んだ、“ふたりにしかできない”聖夜のサプライズとは……？

夫がプロポーズの舞台に選んだのは、自身が育った地でもある横浜のホテル。

クリスマスディナーを堪能した後、夫は事前に飾り付けを施していたホテルの部屋へと妻を案内した。

扉を開けると、そこには美しいバラの花束と、きらめくクリスマスツリーが。しかし、まさかプロポーズされるとは夢にも思っていない妻は、そのロマンチックな光景を見ても「このホテル、サービスすごいな！」と無邪気に感動するばかりで、夫の粋な演出にはまったく気づかない。

そんな彼女のピュアな反応を愛おしく見つめながら、夫は「ツリーの前で写真を撮ろう」と提案する。

そして妻にそっとスマートフォンの画面を差し出した。

そこに写し出されていたのは---

ふたりの運命のパズルを完成させる“最高の一枚”だったのだ。



0歳のふたりが大人になって……27年目の完全再現！

その画面の中にいたのは、27年前のクリスマス、同じようにクリスマスツリーの前に並んで座っている“0歳児の多聞くん（夫）と実央ちゃん（妻）”。

実は当時、親たちが爆笑しながら「ふたりの肩を組ませてみよう」と撮影した、思い出の宝物のような写真が残されていたのだ。

夫は、この27年前のツリーの位置、さらには妻の肩に手をかけるポーズに至るまで、当時のシチュエーションをホテルの部屋で見事に完全再現してみせた。

「この写真みたいに、ツリーの前でプロポーズしたかった。幸せにします。僕と結婚してください」

時空を超えた夫のストレートな言葉に、妻は「はい」と快諾。こうして、ふたりは今年2月に晴れて結婚した。

27年という長い年月をかけて結ばれた奇跡のラブストーリーに、MC・藤井隆は「ドラマやったら、企画の時点で『リアリティがないよ！』で終わるかも。それくらい、ドラマ以上！」と驚くほど、終始スタジオは大盛り上がり！

そして番組終盤では、番組スタッフが仕掛けたサプライズに、ふたりのみならず親たちも感激することに--。

お腹の中で出会い、0歳で隣に並び、27年後にアプリを通じてお互いを引き寄せあったふたり。神様が仕組んだようなふたりの愛の軌跡は、TVerの見逃し配信で！

『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分～放送中。

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