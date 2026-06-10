『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』ついに最終回！土屋太鳳＆佐藤勝利、大感動のクランクアップ

W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

本日6月10日（水）、同ドラマの最終回が放送される。

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最終回の放送を前に、『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』キャスト陣が続々クランクアップ。約3カ月にわたる撮影期間を振り返り、万感の思いを口にした。

移動捜査課の課長・赤瀬則文を演じた井ノ原快彦は「毎日本当に楽しい撮影でした」と振り返り、「2人の素敵な主演にひっぱってもらってとても幸せです」とW主演の土屋太鳳と佐藤勝利に感謝。

仲沢桃子を演じた土屋のクランクアップでは、W主演としてともに座長を務めた黄沢蕾役の佐藤から、“桃子”の名にちなみピンクの花束が。

土屋の撮了に合わせて大集合した移動捜査課のメンバーを前に、涙をこぼしながら「一番星のメンバーのみなさん、支えてくださっているスタッフの皆さんに出会えて、本当に幸せでした」と感謝の気持ちを言葉にした。

また、W主演としてともに時間を過ごした佐藤には「蕾としていつも隣で支えてくれて感謝しています」と土屋。「私の心にたくさんの栄養が行き渡った作品でした」と、涙と笑顔で撮影を終えた。

そして佐藤のクランクアップには土屋が駆けつけ、“黄沢”にちなんだ黄色の花束をプレゼント。

撮影がないなかロケ場所まで来てくれた土屋に、「桃子が太鳳ちゃんだったからこそ、これだけ最高の作品になったと思います」と感謝。

「イノッチがつないでくれたバトンで、僕にとっては初めてのゴールデン帯のドラマで太鳳ちゃんと主演をやらせていただいた。大きなプレッシャーでしたが、このプレッシャーをいただけたことは光栄でした。僕からみなさんに、たくさんの愛とたくさんの感謝を返せたらと思います」と、晴れやかな表情で語った。

◆土屋太鳳（仲沢桃子・役）コメント

3カ月間ありがとうございました。

『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』という作品に出演し、そのタイトルにちなんで、いろいろなことを教わりました。“ボーダレス”ってすごく深い意味があるのだなと思いました。この思いをずっと自分の心の中で巡らせ続けていければと思っています。

【一番星】のメンバーの皆さん、支えてくださっているスタッフの皆さん、応援してくださっている方々に出会えたこと、本当に私は幸せ者だなと思います。

そして、勝利くん。もう泣いちゃう…！ 蕾として、いつも座長として、隣で支えてくださり感謝しています！

イノッチ（井ノ原快彦）、一生尊敬し続けます。理想の上司といったら絶対イノッチです。（北大路）欣也さんと共演させていただいたのは私の一生の宝物ですし、栄ちゃん（横田栄司）はキャリアと知識があるからこそ、温かく見守ってくださいました。

ひろちゃん（優香）は素敵な笑い声で現場に幸せを、シリアスなシーンでは本気で戦った表情を見せてくださり、こうちゃん（田中幸太朗）は、コミュニケーションの幅を広げてくださいました。本当に皆さんに感謝しています。

『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』は、私の心にたくさんの栄養が行き渡った作品でした。この栄養が見ている皆さんにもしっかり伝わるように、最終回まで頑張っていきたいと思います！

◆佐藤勝利（黄沢蕾・役）コメント

本当に本当に、3カ月間ありがとうございました！

これだけ楽しくみなさんとやらせていただけて、最高のチームでしたし、大変な撮影ではあったと思うのですが、楽しくみんなで走れたかなと思います。そして、桃子が太鳳ちゃんだったからこそ、これだけ最高の作品になったと思います。

イノッチが（『特捜９』から）つないでくれたバトンで、僕にとっては初めてのゴールデン帯のドラマで太鳳ちゃんと主演をやらせていただいた。大きなプレッシャーでしたが、このプレッシャーをいただけたことは光栄でした。

北大路さんをはじめとして、優香さんもそうですし、栄ちゃんも、こうちゃんも、松谷（鷹也）さんも、今野（浩喜）さんも、出てくださったたくさんの豪華なゲストの方も…本当に最高でした！ 僕はずっと一緒にいたいなと思うので、僕からみなさんに、たくさんの愛とたくさんの感謝を返せたらと思います！

◆撃たれた桃子の運命は…？

そして迎える最終回――。

警察庁キャリア官僚の実相寺（金井勇太）らが身代金誘拐事件を起こしたことで、赤瀬（井ノ原快彦）の兄であり警察庁官房審議官の心悟（筒井道隆）が”クリーナー”として政府与党や警察幹部の犯罪や不祥事を闇に葬ってきていたことが明らかに。

そして、心悟の命を受けた狙撃手の弾丸が、桃子の右胸を貫く。

移動捜査課メンバー全員に身代金目的略取と犯人隠避の疑いで逮捕状が出るなか、赤瀬は移動捜査課の解散を宣言。赤瀬と緑川（北大路欣也）、そして蕾（佐藤勝利）が残った【一番星】には、機動隊突入の時が迫る。

撃たれた桃子の運命は？ そして、暴走する心悟の野望を、移動捜査課は食い止めることはできるのか？