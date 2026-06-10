6月10日に最終回を迎えるテレビ朝日系水9ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』。W主演を務めた土屋太鳳と佐藤勝利、共演の井ノ原快彦がクランクアップを迎え、コメントが到着した。

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本作は、『踊る大捜査線』（フジテレビ系）、『教場』（フジテレビ系）の君塚良一が脚本を手がける完全オリジナル作品。トラックで爆走する捜査本部＝移動捜査課を舞台に、個性溢れる刑事たちの熱い人間ドラマが描かれる。

移動捜査課に所属するノンキャリアの刑事・仲沢桃子を土屋、移動捜査課に配属されてくる新人刑事・黄沢蕾を佐藤がそれぞれ演じ、共演には北大路欣也、井ノ原、優香、横田栄司、田中幸太朗らが名を連ねている。

6月10日に放送される最終回では、警察庁キャリア官僚の実相寺（金井勇太）らが身代金誘拐事件を起こしたことで、赤瀬（井ノ原快彦）の兄であり警察庁官房審議官の心悟（筒井道隆）が”クリーナー”として政府与党や警察幹部の犯罪や不祥事を闇に葬ってきていたことが明らかに。そして心悟の命を受けた狙撃手の弾丸が、桃子の右胸を貫く。移動捜査課メンバー全員に身代金目的略取と犯人隠避の疑いで逮捕状が出る中、赤瀬は移動捜査課の解散を宣言！ 赤瀬と緑川（北大路欣也）、そして蕾（佐藤勝利）が残った“一番星”には、機動隊突入の時が迫る。撃たれた桃子の運命は。そして暴走する心悟の野望を、移動捜査課は食い止めることはできるのか。

そんな最終回を目前に、本作のキャスト陣が続々とクランクアップ。

移動捜査課の課長・赤瀬則文を演じた井ノ原は「毎日本当に楽しい撮影でした」と振り返り、「2人の素敵な主演にひっぱってもらってとても幸せです」とW主演の土屋と佐藤に感謝を述べた。

仲沢桃子を演じた土屋のクランクアップでは、W主演として、ともに座長を務めた黄沢蕾役の佐藤から、“桃子”の名にちなみ、ピンクの花束が。撮了に合わせて大集合した移動捜査課のメンバーを前に、土屋は涙をこぼしながら「一番星のメンバーのみなさん、支えてくださっているスタッフの皆さんに出会えて、本当に幸せでした」と語った。また、佐藤には「蕾としていつも隣で支えてくれて感謝しています」とメッセージを送り、「私の心にたくさんの栄養が行き渡った作品でした」と涙と笑顔で撮影を終えた。

そして佐藤のクランクアップには土屋が駆けつけ、“黄沢”にちなんだ黄色の花束をプレゼント。撮影がない中、ロケ場所まで来てくれた土屋に「桃子が太鳳ちゃんだったからこそ、これだけ最高の作品になったと思います」と感謝。「イノッチがつないでくれたバトンで、僕にとっては初めてのゴールデン帯のドラマで太鳳ちゃんと主演をやらせていただいた。大きなプレッシャーでしたが、このプレッシャーをいただけたことは光栄でした。僕からみなさんに、たくさんの愛とたくさんの感謝を返せたらと思います」と、晴れやかな表情で語った。

コメント土屋太鳳（仲沢桃子役）3カ月間ありがとうございました。『ボーダレス～広域移動捜査隊～』という作品に出演し、そのタイトルにちなんで、いろいろなことを教わりました。“ボーダレス”ってすごく深い意味があるのだなと思いました。この思いをずっと自分の心の中で巡らせ続けていければと思っています。【一番星】のメンバーの皆さん、支えてくださっているスタッフの皆さん、応援してくださっている方々に出会えたこと、本当に私は幸せ者だなと思います。そして、勝利くん。もう泣いちゃう…！ 蕾として、いつも座長として、隣で支えてくださり感謝しています！イノッチ（井ノ原快彦）、一生尊敬し続けます。理想の上司といったら絶対イノッチです。（北大路）欣也さんと共演させていただいたのは私の一生の宝物ですし、栄ちゃん（横田栄司）はキャリアと知識があるからこそ、温かく見守ってくださいました。ひろちゃん（優香）は素敵な笑い声で現場に幸せを、シリアスなシーンでは本気で戦った表情を見せてくださり、こうちゃん（田中幸太朗）は、コミュニケーションの幅を広げてくださいました。本当に皆さんに感謝しています。『ボーダレス～広域移動捜査隊～』は、私の心にたくさんの栄養が行き渡った作品でした。この栄養が見ている皆さんにもしっかり伝わるように、最終回まで頑張っていきたいと思います！

佐藤勝利（黄沢蕾役）本当に本当に、3カ月間ありがとうございました！ これだけ楽しくみなさんとやらせていただけて、最高のチームでしたし、大変な撮影ではあったと思うのですが、楽しくみんなで走れたかなと思います。そして、桃子が太鳳ちゃんだったからこそ、これだけ最高の作品になったと思います。イノッチが（『特捜9』から）つないでくれたバトンで、僕にとっては初めてのゴールデン帯のドラマで太鳳ちゃんと主演をやらせていただいた。大きなプレッシャーでしたが、このプレッシャーをいただけたことは光栄でした。北大路さんをはじめとして、優香さんもそうですし、栄ちゃんも、こうちゃんも、松谷（鷹也）さんも、今野（浩喜）さんも、出てくださったたくさんの豪華なゲストの方も…本当に最高でした！ 僕はずっと一緒にいたいなと思うので、僕からみなさんに、たくさんの愛とたくさんの感謝を返せたらと思います！（文＝リアルサウンド編集部）