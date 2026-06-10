記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」。第5回は、今夏にドラフト指名へのアピールを狙う京都の高校生投手に迫る。開建の最速142キロ右腕・高宮洸斗投手（同）は、今春から背番号1を背負う逸材。成長株が、プロ注目投手にまで評価を上げた理由を調査する。（河合 洋介）

京都でも知る人ぞ知る無名投手に、近畿担当スカウトが関心を寄せている。開建の高宮は1メートル84の長身から最速142キロ直球や落差の大きいフォークを投げ下ろす。「直球でファウル、フォークで空振りが取れる投球を目指しています」。鋭いフォークを操れる高校生は希少。その特徴的な武器がスカウトの目に留まり、公立にもかかわらず、評判が広まった。

無名な理由がある。公式戦初登板が、今春だった。高校で右肘痛に悩まされ続け、初めてベンチ入りした昨秋は自己最速が130キロ程度だった。それが一転、痛みが癒えた冬場に球速が約10キロ上昇する。3月ごろに「遊び感覚で」試投したフォークも持ち球に加わり覚醒。今春京都大会は鳥羽との1次戦1回戦で1失点完投。続く京都外大西戦も3失点完投負けと善戦した。強豪相手に覚えたばかりの落ち球が通用し、名前が広がることになった。

「胸の柔軟性がある」と言う投球フォームにはバネを感じさせる。故障期間にブリッジなどで体の操作性を高めており、覚醒への下地ができていたのだ。

同校は塔南の系譜を継ぐ開校3年目の新設校。高宮は1期生だ。「絶対に甲子園に行く。だから故障を何度か経験したぐらいで諦められなかった」。今秋にはプロ志望届の提出も予定。今年のプロ注目投手の中で、経験は最も浅いに違いない。それは、磨けば光ることの裏返しでもある。

【バロメーター】

球速＝3

制球力＝3・5

スタミナ＝3・5

秘密兵器度＝5

◇高宮 洸斗（たかみや・ひろと）2008年（平20）10月29日生まれ、京都市出身の17歳。小3から昴少年野球倶楽部で野球を始めて捕手などを務める。藤森中では京都ベアーズに所属して投手転向。開建では2年秋に背番号10でベンチ入りし、3年春から背番号1。50メートル走6秒6。1メートル84、75キロ。右投げ右打ち。

動画編はYouTube「スポニチドラフトチャンネル」にて公開。