◇交流戦 ロッテ3―1中日（2026年6月9日 ZOZOマリン）

ロッテ・西川が、ジェダイの武器であるライトセーバーならぬバットを一閃（いっせん）させた。1―1の6回1死一、三塁。中日・マラーのカーブを捉えて右前に運ぶ勝ち越し打だ。

「本当にバットの先。（ライトセーバーが）ギリギリ届いてくれた。いいところに飛んでくれた。ああいう打撃は得意。イメージ通りだった」。この日は「STAR WARS NIGHT」。仮装したファンも集まり、趣向を凝らした企画で球場が盛り上がる中、2年目の“スター”がバットで盛り上げた。

映画「スター・ウォーズ」は母校・龍谷大平安の音楽の授業で見たといい「面白かったです」。一緒にお立ち台に上がったジャクソンから「本当に打撃センスが抜群で見ていて楽しい選手」と評されたように、ジェダイの騎士のごとく成長を続けている。初回無死一、三塁でも同じカーブを右方向に運び、二ゴロの間に先制の打点。しかし、2回からは4イニング連続で3者凡退と“暗黒面”に落ちそうになっていた打線を救った。

試合後はジェダイのローブに身を包み、青く光るライトセーバーを手に悪の帝王ダース・ベイダーらと記念撮影。特別イベントの日の2打点に「いい日に打てたと思います」と喜んだ。打率こそ・312でリーグ2位に後退も、フォースの力を覚醒させてリーグトップの安打数を73に伸ばした。交流戦に限れば13試合のうち11試合で安打を放って12球団トップの打率・385。映画の有名なセリフ「It is your destiny」――。2年目のさらなる飛躍は、西川にとってまさに「運命」だ。（鈴木 勝巳）