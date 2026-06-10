記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」。第5回は、今夏にドラフト指名へのアピールを狙う京都の高校生投手に迫る。京都国際の最速146キロ左腕・西田櫂吏（かいり）投手（3年）は、今春から背番号1を背負う逸材。成長株が、プロ注目投手にまで評価を上げた理由を調査する。（河合 洋介）

昨秋まで7年連続でドラフト指名選手を輩出する京都国際に、今年もプロ注目の原石がいる。今春から背番号1を担う西田だ。スカウト間では「支配下指名もありえる」と評価が高い。

評判の理由はスピン量にある。「強い回転の直球が持ち味」との自己分析通り、投球回転数はNPB平均を超える「2400」を計測する。コツは「リリース」にある。球を指で切るのではなく「つぶす感覚」で投げると言う。投げる瞬間に握力を使い、意識的に強烈な回転をかけているのだ。得意のスライダーの投げ方も「ひねるのではなくつぶしてはじく」と表現。直球の軌道から鋭く曲げ、高い奪三振率につなげている。

同校の投手はウエートトレをほぼ行わず、西田も1メートル78、76キロと決して大柄ではない。それでも自己最速は高校で20キロ近くアップ。「自分に合う体の使い方を覚え、少ない力で大きな出力を出す」とのチーム方針が合った。練習では可動域の拡大に注力。「僕の場合、鎖骨を意識すると肩甲骨が動きやすい」と体を理解できている。

そして投球フォームは「似ているとよく言われる」という元阪神・能見篤史（本紙評論家）と重なる。それが「美しいフォーム」であることの何よりの証だ。「野球が大好き。だから野球だけに集中したい」とプロ志望届提出を思い描く。甲子園初出場を懸けた最後の夏、ブレークの予感が漂う。

【バロメーター】

球速＝3・5

制球力＝3

スタミナ＝3・5

スライダーの切れ＝5

◇西田 櫂吏（にしだ・かいり）2008年（平20）12月12日生まれ、兵庫県神戸市出身の17歳。小4から宝塚リトルリーグで野球を始め、長峰中では関メディベースボール学院中等部に所属。京都国際では1年秋から背番号11でベンチ入りし、3年春から背番号1。50メートル走6秒7。1メートル78、76キロ。左投げ左打ち。

動画編はYouTube「スポニチドラフトチャンネル」にて公開。