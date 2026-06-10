【全日本大学野球選手権】前回王者・東北福祉大は初戦突破 10日は慶應義塾大や國學院大が初戦へ
第75回全日本大学野球選手権記念大会は9日、神宮球場と東京ドームで全6試合が行われました。
全国27連盟の春季リーグ戦等を勝ち抜いた27の代表校が戦うこの大会。前回大会は東北福祉大が6大会ぶり4回目の優勝を達成しました。
この日は1回戦は4試合が行われ、周南公立大、函館大、東海大九州キャンパス、富士大が初戦突破。2回戦から登場となった前回王者の東北福祉大は中部学院大に7−1で快勝。同じく2回戦からの金沢学院大は天理大を9−4で退けました。
10日は東京六大学野球を制した慶應義塾大や東都リーグ優勝の國學院大らが初戦を迎えます。
▽6月9日結果
【神宮球場】
1回戦 周南公立大 11−1 奈良学園大
1回戦 函館大 2−1 上武大
2回戦 東北福祉大 7−1 中部学院大
【東京ドーム】
1回戦 東海大九州キャンパス 3−2 中京大
1回戦 富士大 6−2 松山大
2回戦 金沢学院大 9−4 天理大
▽6月10日試合日程
【神宮球場】
2回戦 東日本国際大 ｰ 大阪商業大
2回戦 日本体育大 ｰ 周南公立大
2回戦 函館大 ｰ 慶應義塾大
2回戦 北九州市立大 ｰ 関西大
2回戦 國學院大 ｰ 横浜商科大
2回戦 東海大九州 ｰ 富士大