２０２２年１０月にフジテレビを退社してフリーになった永尾亜子アナウンサーが、最新ショットを公開した。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し、パシフィコ横浜で行われたイベントに参加したことを報告。「今年もポケモンＧＯ部門の実況を担当させていただきました！」という。「『ポケモンＧＯって対戦もあるの？』とよく聞かれるのですが、実はものすごく奥が深いんです。相手の手持ちを予想する読み合いや技のタイミング、シールドの使いどころなど、一瞬の判断で勝敗が変わることも。そして個人的に好きなのが、他のゲームではあまりスポットライトが当たらないポケモンたちが活躍できること。選手のみなさんがそれぞれのポケモンの強みを引き出しながら戦う姿は、見ていて本当にワクワクします」と熱い思いが止まらない。

「今年もたくさんの熱いバトルを実況できて幸せでした！」と感想をつづり、「ポケモンＧＯ、歩くだけじゃなくて対戦も本当に面白いので、ぜひみなさんも遊んでみてください」と呼びかけた。

ブルーのワンピース衣装でにっこり。フォロワーからは「おっ！！何か雰囲気が変わったような〜」「可愛いです」と反響。また「フジ…ヤメたのですか？今何をなされてますか？」と近況が気になるファンもいた。

永尾アナは長崎県五島列島出身。長崎大で理系を専攻した“リケジョ”で２０１６年にフジテレビに入社。情報番組「めざましテレビ」のエンタメキャスターなどを担当。「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」「ワイドナショー」などのナレーションも担当。２２年７月の人事で広報局広報宣伝部に異動。同年１０月１日付けで同社を退社した。