「全日本大学野球選手権・２回戦、東北福祉大７−１中部学院大」（９日、神宮球場）

２回戦で２連覇を狙う東北福祉大が中部学院大を７−１で下し、準々決勝に進出した。ＮＰＢ１２球団やメジャーのスカウトが集結する中で、プロ注目の佐藤悠太外野手（４年・報徳学園）が四回に右中間へソロを放った。金沢学院大も天理大に勝利し８強入り。１回戦では富士大、函館大、周南公立大、東海大九州が勝って、２回戦に進んだ。

白球は瞬く間に左中間スタンド最前列に突き刺さった。佐藤は驚いた様子でダイヤモンドを回った。「感触的に真芯だったけど打球が低かったので、自分でもびっくりした」。３−１の四回に弾丸ライナーで今年公式戦初本塁打を放ち、得意の神宮で２連覇へ一歩、近づいた。

「去年のすごくいいイメージで試合に入れた」。昨年の大学選手権では５試合で１本塁打を含む１１安打６打点、打率・４４０と優勝に貢献し最高殊勲選手賞を受賞。今春リーグ戦は１４打点で最多打点賞を受賞したが、０本塁打で打率・２８６と不本意だった中での一発だった。二回は中前打を打ちマルチ安打の活躍を見せた。

報徳学園時代はイップスで投手から野手に転向した苦労人だ。２年冬から野手の練習を始めたが身長１８１センチで体重６５キロと「ガリガリ」。「めちゃくちゃきつかった」という５食を取る食トレで現在は８６キロまで増え、力を付けて３年春に花を咲かせた。

山路哲生監督（５９）は「あんなホームランは初めて見た。チームの中で一番すごかった」と絶賛しきり。集結したスカウトにもアピール十分だ。オリックス・小松スカウトは「パンチ力があって肩も強くて足もある。（プロでも通用する）可能性を持った選手」と評価した。

「プロ野球で長く一線で活躍できる選手になりたい」と佐藤。“神宮の男”がさらなる力を発揮する。

◆佐藤 悠太（さとう・ゆうた）２００４年１１月２２日生まれ、２１歳。兵庫県神戸市出身。１８１センチ、８６キロ。右投げ右打ち。六甲アイランド小３年時に六甲アイランド少年団野球部で野球を始める。中学時代はヤング神戸ドラゴンズに所属し、報徳学園では３年春に外野手としてベンチ入り。東北福祉大では１年秋にベンチ入り。３年春の全日本大学野球選手権で最高殊勲選手賞を受賞し、３年春と秋のリーグ戦でベストナインに選出。好きなプロ野球選手はカブス・鈴木誠也。