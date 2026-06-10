ホワイトソックスは９日（日本時間１０日）、西田陸浮外野手（２５）をマイナーに降格させることを発表した。５月２５日（同２６日）にメジャーに初昇格し、ここまで１２試合に出場して２９打数７安打の打率２割４分１厘、２打点をマーク。本職は二塁ながら右翼を中心に守って守備でも存在感を示していたが、１２日（同１３日）からは大谷、山本、佐々木の所属するドジャース３連戦を目前にして無念のマイナー降格となった。

西田は、大阪・枚方市出身で、東北高（宮城）を卒業後にマウント・フッド・コミュニティー大に留学。その後、オレゴン大に編入し、２３年７月のドラフト会議でホワイトソックスから１１巡目（全体３２９位）指名を受けた異例の経歴の持ち主。ＮＰＢを経ずにメジャーデビューしたのは、鈴木誠（マック鈴木）、多田野数人、田沢純一、加藤豪将に続いて５人目で、日本の高校を卒業して、ＮＰＢを経ずにメジャーデビューした初の日本人野手となった。

今季は傘下マイナーで２Ａ、３Ａで計４４試合に出場。１６４打数５３安打の打率３割２分３厘、１本塁打、１２打点、１５盗塁の成績を残してアピールに成功。２月のアリゾナ州グレンデールでのキャンプ中にはメジャー１年目の村上宗隆内野手（２６）とともにトレーニングをしてサポートしたこともあった。昇格後には村上との同時出場もあった。

ドラフト指名を受けた直後には「足とラッキーを見てほしい。運はいいんですよ。野球はもちろんですけど、米国の大学で野球をやりたい人もサポートしたい」と話していた西田。２４年は１２７試合で４９盗塁、２５年は１１５試合で４０盗塁と俊足をアピールした。さらに、株式会社「ワンハネ」も設立して米国への大学への留学サポート事業なども手がけている。

背番号は「５１」を与えられ、グラウンド外でも明るい性格でチーム合流初日からチームに溶け込んでいた西田。再昇格を目指してマイナーで再び汗を流すことになった。代わって２３歳外野手のモンゴメリーが昇格した。