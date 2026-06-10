「楽天２−８巨人」（９日、楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人・則本昂大投手が無邪気な笑みを浮かべることはなかった。６回１／３を７安打２失点、１２６球の熱投でＮＰＢ２４人目の１２球団勝利も悔いが募る。胸を締め付けるのは、志願して立った七回を締めくくれないもどかしさだ。

「１３年間やってきた仙台なので、特別な思いはありました。１イニングでも１アウトでも１球でも多く、このマウンドで投げたいと思った。次投げるのがいつになるかも分からないし、もう投げられないかもしれない」

序盤、力みからなのか。変化球が乱れた。それでもここから大崩れしないのがベテランとしての経験値だ。いい思いも苦しい思いもしたマウンドで立て直した。六回が終わり、首脳陣に自ら告げた「行けます」の言葉。だが、七回には１死から３連打で２失点を喫し、無念の降板となった。

味方の大量援護、中継ぎ陣の好救援に助けられた２勝目に感謝の思いは尽きない。ヒーローインタビューでは「この地で勝てたことが感慨深いというか、幸せだな」とかみしめ、「やっぱり仙台は好きなので楽しく投げられました」。楽天ファンもタオルを掲げ、記憶に残る１勝を手にした。

仙台で１２球団勝利を刻んだ夜。ヤクルトが敗れ、２位に浮上。首位・阪神を０・５差で追う場所までたどり着いた。「（投手会は）バカみたいに笑って、バカみたいに食って。そのパワーのおかげで１５１キロ出ました」。確かな一体感がさらなる結束力を生む。則本は阪神追撃のバトンをつないだ。

◆則本が全球団勝利！ 巨人・則本が楽天戦で白星を挙げてＮＰＢ史上２４人目となる全球団勝利を達成。今季２人目で、ソフトバンク・上沢が４月１１日・日本ハム戦での白星で達成している。