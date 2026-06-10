「楽天２−８巨人」（９日、楽天モバイル最強パーク）

巨人先発の則本昂大投手がＮＰＢ２４人目の１２球団勝利を果たした。６回１／３を７安打２失点、１２６球の熱投でチームを６月無傷の５連勝（２分挟む）に導いた。

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２５年１１月２２日から１９９日。仙台のファンとの“再会”はファン感謝祭以来だった。則本は名前を呼ばれるたびに手を上げ、じかに残留を望む声に喜びもあった。当時の去就は未定。「できればこれからも応援してくれたらうれしい」と願った。

あれから、６カ月半。戦うユニホームの色は変わったが、不思議な縁に導かれるかのように再び仙台の舞台に立った。特別な思いはもちろんある。「１３年間投げてきた。自分を成長させてくれた場所。ずっと後押ししてくれたのはファンの皆さんなので」。１球でも多く仙台で投げたいという思いは力になった。

悩んだ末に下した決断は仙台を離れる選択だ。かつて話していた。「自分が後悔しないように。最後は自分が決めて方向性や道を作っていきたい」。退路を断った３５歳の挑戦。降板時、敵地に温かい拍手が降り注いだ。１３年間で積み重ねた日々は、ユニホームの色が変わっても消えることはない。（デイリスポーツ巨人担当・松井美里）