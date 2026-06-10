俳優の仲里依紗（３６）が、７月２２日スタートのフジテレビ系ドラマ「Ｔｏｋｙｏ ｍｉｄｄｌｅ ３０」（水曜、後１０・００）で主演することが９日、分かった。３５歳女性のリアルを描いた恋愛ヒューマンドラマ。『水１０』で同局の連続ドラマ初主演に挑む。

中国で総再生回数５５億回の大ヒット作「Ｎｏｔｈｉｎｇ Ｂｕｔ Ｔｈｉｒｔｙ」を、日本版としてリメーク。キラキラした未来を思い描き、地方都市から上京した大親友同士の女性３人が、恋、仕事、家庭で思い通りにいかない現実に直面。結婚や出産、キャリアの選択を迫られ、人生の分岐点に立つ３５歳の女性が「自分らしく生きること」を模索していく姿を映し出す。

仲は、母親になっても自分の人生をあきらめたくないと葛藤する主人公を演じる。役柄と、中学生の息子を育てる“ミドサー”の自身を重ね「家族を大切にしながらも、一人の人間として自分の気持ちや夢も大事にしてほしい。そんな思いもていねいに表現していけたら。同世代だからこそ理解できる悩みや葛藤がたくさんある役。リアルな心の動きを大切にしながら演じていきたい」と意気込んだ。