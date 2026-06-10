NICENICE MOMENT for ESTNATION 第二弾♡Waphytoコラボの限定コレクション登場

女性らしい健康的な美しさを表現するファッションアイテムを提案するNICENICE MOMENTとESTNATIONの人気コラボレーションが待望の第二弾を迎えます。今回はライフケアブランドWaphytoとの特別なコラボレーションカラーを採用し、外見だけでなく内側からの美しさにも寄り添うコレクションを展開。上質な素材使いと洗練されたシルエットで、大人の女性の日常をより心地よく彩るラインナップに注目です。

Waphytoと生み出した特別カラー

昨年発売直後に完売し、多くの再販希望の声が寄せられたNICENICE MOMENT for ESTNATION。第二弾となる今回は、女性の豊かなライフステージをサポートするWaphytoとのコラボレーションが実現しました。

コレクションのテーマは「暑くて長い夏をストレスフリーにHAPPYに」。

Waphytoの象徴的なボトルから着想を得た特別カラー「GREIGE（グレージュ）」と「BUTTER YELLOW（バターイエロー）」を採用しています。

落ち着きのある上品なグレージュと、柔らかく華やかなバターイエローは、夏の装いに自然な彩りをプラス。大人の女性に似合う洗練されたカラーリングに仕上げられています。

aimerfeelのブラトップが優秀♡夏も快適に盛れる注目インナー3選

上質素材で叶える美しいシルエット

American Sleeve Shell《ESTNATION EXCLUSIVE》



価格：30,800円

カラー：GREIGE／BUTTER YELLOW

Bare Top Dress《ESTNATION EXCLUSIVE》



価格：41,800円

カラー：GREIGE／BUTTER YELLOW

Vneck Tank《ESTNATION EXCLUSIVE》



価格：30,800円

カラー：GREIGE／BUTTER YELLOW

Cap Sleeve TEE《ESTNATION EXCLUSIVE》



価格：30,800円

カラー：GREIGE／BUTTER YELLOW

Bandeau《ESTNATION EXCLUSIVE》



価格：27,500円

カラー：GREIGE／BUTTER YELLOW

本コレクションでは、NICENICE MOMENTの通常ラインにはない「ビスコースベース×シルクブレンド」の素材を贅沢に使用。

シルクをブレンドすることで、なめらかな肌触りと自然な光沢感を実現し、上質さと女性らしさを引き立てています。

また、既存の人気デザインをベースにしながらも、着丈やネックラインの開き具合など細部まで調整し、美しいシルエットを追求しています。

限定ギフトも見逃せない

対象のコラボレーションアイテムをWaphyto展開店舗で購入すると、数量限定の特別ギフトが用意されています。

発売日は2026年6月10日（水）。販売はエストネーション全店舗およびエストネーションオンラインストアで実施されます。

また、Waphyto展開店舗はエストネーション六本木ヒルズ店、エストネーション大阪店、エストネーション二子玉川店、アッセンブルエストネーションGINZA SIX店、アッセンブルエストネーションアトレ恵比寿店となっています。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※六本木ヒルズ店以外は期間限定の取り扱いとなります。

まとめ

NICENICE MOMENT for ESTNATION第二弾は、Waphytoとのコラボレーションによってさらに魅力を増した特別なコレクションです。

上質なシルクブレンド素材と洗練されたカラーリングが、大人の女性らしい美しさを引き立ててくれます。

暑い季節も快適に過ごしながら、自分らしいおしゃれを楽しみたい方はぜひチェックしてみてください♡