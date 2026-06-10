ロックバンド「THE虎舞竜」のボーカル、高橋ジョージ（67）が9日、東京・有楽町の宮城県アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」で新曲発売会見を行った。駆け付けた報道陣35人を見渡し「こうやって集まっていただいたのは11年ぶり。裁判所の前以来ですね」とあいさつ。2015年のタレント三船美佳との離婚騒動を引き合いにジョークを交えて笑いを誘った。

新曲のタイトルは「ShowaShowaOndo！〜昭和昭和音頭」。“ロックと盆踊り”をテーマに作詞を高橋、作曲・編曲をTHE虎舞竜が担当。高橋によると、THE虎舞竜では「THE ROAD」以来、23年ぶりの新曲だ。

東日本大震災発生から15年。被災地、宮城県栗原市出身で「物質的な復興は進んでも心の復興はまだ」と感じている。そこで「盆踊りで日本を元気に」を掲げ、全国の盆踊りを自身が行脚するプロジェクトを企画。出演料は基本的に無料とし「街の小さな盆踊りにも行きたい。奮って応募してください」と呼び掛けた。

新レーベルの設立も発表。「きょうはロック（6・9）の日。こだわりました。そして来年8月には69歳になる。ロックの年に向けて頑張りたい。夢は日本武道館。武道館で盆踊りイベントもありかな」と笑顔で語った。