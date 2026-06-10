ロックバンド「THE虎舞竜」のボーカル、高橋ジョージ（67）が9日、東京・有楽町の宮城県アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」で新曲「ShowaShowaOndo！〜昭和昭和音頭」発売会見を行った。「盆踊りで日本を元気に」を掲げ、全国の盆踊りを自身が行脚するプロジェクトを企画。出演料は基本的に無料とすることも発表した。

会見終了後、高橋はスポニチ本紙のインタビューに応じた。

新たな挑戦の背景にあったのは、2024年秋に当時20歳となった長女と10年ぶりに再会したことだという。「それが一番大きかった。子供と会えて。いろいろなことが伝わってきて。ピースがそろったと思った」

2016年にタレント三船美佳との離婚が成立。長女の親権は三船が持った。現在の長女との関係について「連絡は取っていますよ。いい距離感で」と笑顔で語った。

高橋は離婚後、1人暮らしを続けている。1993年の大ヒットシングル「ロード」の印税は「以前より少ないけれど今も入ってはくる。ありがたいですよ」という。

「昔は何億も使ったって言われて。キャバクラとかで使ったりする人も多かったと思うけど、俺はそういうのはやらなかった」と振り返り、最近の生活は「いい車に乗ったロッカーというのはちょっと違うなと思って車とか全部売って今バイクとスクーターしか乗らないんですよ。車を持っているとバイクになかなか乗らなくなるし、雨が降ったからバスで行くとか…」と明かした。

来年8月でこだわりの「ロック」69歳となる。そんな高橋が掲げる目標は日本武道館でのライブだ。「やっぱり武道館。日本を元気にして盆踊りのイベントもありかな」。アラ70の夢は広がる。