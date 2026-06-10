サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）日本代表で、Ｗ杯代表に初選出されたＭＦ佐野海舟（２５）＝マインツ＝は、ドイツ１部リーグで日本人初となる２季連続リーグ戦全試合出場を達成するなど日本屈指のボランチに成長した。意外にも、プロ入り当初はサイドバック（ＳＢ）でプレーしている。当時Ｊ２町田で指導した元日本代表ＤＦ相馬直樹氏（５４）がこのほどデイリースポーツの取材に応じ、町田入団の秘話とサイドバック起用の真相について語った。

今や森保ジャパンに欠かせない中盤の主力となった佐野。鋭い読みと出足でのボール“回収”は、代名詞となっている。約７年前の高卒新人時代を知る相馬氏は、柔らかい口調で、大きく成長したかつての教え子について語った。

「親心じゃないけど、そういう感じで見ていた。代表では最初、少し遠慮している感じで、特に攻撃の時は自信なさげにやっていた。でも今は、だいぶ自信がついてきたんじゃないかな」

佐野との出会いは２０１８年秋。当時の丸山竜平強化部長から「ちょっと見てもらえませんか」と、Ｂチームで臨む練習試合に米子北高３年だった佐野の起用を頼まれた。「どんな選手？」と返すと「名前は海舟。ボール回収します。相馬さん好きなタイプだと思いますよ」と太鼓判を押された。

練習試合の残り３０分で投入した佐野を見て、相馬氏はすぐに確信した。「もう見てすぐ、『（獲得に）いこうよ』」。第一印象は前評判の“回収”にとどまらなかった。「ボールと一緒に動ける。だから自然とボールを拾えるし、前にも行ける。攻撃にも守備にも参加できる」と絶賛。直前に佐野は、別のＪクラブの練習に参加していたが、結果が振るわず、このチャンスに燃えていたという。

佐野は１年目、主戦場のボランチではなくＳＢで起用された。現役時代、ＳＢの名選手だった指揮官の目に光るものがあったのか。コンバートの真相を聞かれると「いや、ポジションが空いていたから」と苦笑い。当時の町田ではボランチで実績ある選手が多く「要は５番手だった。だったら練習試合で長い時間プレーできた方がいい」と、キャンプから比較的手薄だったＳＢで起用した。

想像以上だったのはその適応力だ。最初は「超高校級じゃない。何年か後に力になれば」と考えていたが「どのポジションをやらせても普通にできちゃうから。練習試合でセンターバックもやっていた。全然良かったよ」と振り返る。高卒１年目ながらリーグ戦２１試合に出場。ＳＢで「高い次元にあった」と頭角を現した。

順調に見える一方で、苦悩も見てきた。ボールを奪いに向かって入れ替わられた場合、ボランチだと後ろに人が残っているが、最終ラインでは命取りとなる。夏ごろから失点に絡むことが増え「少し元気がなくなっていた」。その後、練習試合でボランチをやらせたこともあり、その姿から「やっぱり真ん中の選手だな」と感じていたという。

ただ、サイドバックの経験がボランチに生きることもあったはず。相馬氏は「それは分かんない」と前置きした上で「サイドバックが（ボランチに）どう顔を出してほしいとか、守備の時にどう切ってほしいとか。そういう視野は広がったと思う。結果的に１年目から試合に出て、最終ラインのプレッシャーみたいなのも経験したことは良かったんじゃないかな」とうなずく。

日本代表として初出場だった１９９８年のＷ杯フランス大会。ピッチに立っていた相馬氏は「最初は何も分かっていないから」と謙遜するが、当時から積み上げてきた蓄積が今の代表の力となっている。そのバトンを受け取る佐野へエールを送った。

「今の代表はいい守備からいい攻撃というサッカー。そこはやっぱり海舟が目立つ。接点でボールを奪い切れるかどうかは、点を取るところと一緒で、すごく大事な局面。海舟が一番勝利に貢献できるのは、ボールを奪うこと。それをチームのために出し続けてくれたら、大きな力になる」

◆相馬直樹（そうま・なおき） １９７１年７月１９日、静岡市出身。清水東高から早大を経て９４年にＪリーグ鹿島に入団。不動の左サイドバックとしてチームの黄金時代に貢献し、９８年Ｗ杯フランス大会に出場するなど日本代表でも活躍した。国際Ａマッチ５９試合４得点。２００５年に現役引退。日本協会アンバサダー、サッカー解説者を経て、１０年に当時ＪＦＬの町田の監督に就任。その後、Ｊリーグで川崎、町田、鹿島、大宮、鹿児島を率いた。２５年シーズンをもって鹿児島のＧＭ兼監督を退任した。

◆佐野海舟（さの・かいしゅう）２０００年１２月３０日、岡山県津山市出身。米子北高で３年連続で全国高校選手権に出場した。１９年に町田に加入し、同年５月５日の水戸戦でＪリーグデビュー。２０年９月６日の琉球戦でプロ初ゴールを決めた。２３年に鹿島に移籍し、２４年７月にドイツ１部リーグのマインツに移籍した。日本代表としては２３年１１月のＷ杯アジア２次予選・ミャンマー戦で初出場。国際Ａマッチ通算１３試合出場０得点。１７６センチ、６７キロ。弟の航大はオランダ１部リーグのＮＥＣナイメヘン所属。