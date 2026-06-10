人気タイBL「Your Sky ハレのち恋」日本リメイク放送決定 DXTEEN福田歩汰＆ONE LOVE ONE HEART相原一心がW主演
【モデルプレス＝2026/06/10】TOKYO MXでは、DXTEENの福田歩汰、ONE LOVE ONE HEART相原一心がW主演を務める新土曜ドラマ『Your Sky ハレのち恋』を2026年8月1日より毎週土曜深夜25時30分から放送することが決定した。
【写真】人気タイBL、日本リメイク版出演者ビジュアル
原作は、2024年にタイで放送され、国内外でスマッシュヒットを記録したBLドラマ『Your Sky』。最終回を迎える前に続編の制作が決定するという異例の快挙を成し遂げたほか、YouTubeパイロット版は410万回再生を突破（2026年4月時点）、Rakuten TVの2025年度BL年間ランキングでも5位に輝くなど、世界中を美しい涙と極上の胸キュンで包み込んだ伝説の傑作が、舞台を日本に移し、新たな物語として生まれ変わる。
お人好しでピュアなポジティブ男子・陽向（福田）と、大学の有名人で“暴君プリンス”と恐れられるツンデレ先輩・蒼空（相原）。ウソの恋人のはずなのに…これって本気の恋ですか！？――決して交わるはずのなかった2人の運命が、咄嗟についたある「ウソ」をきっかけに、ドラマチックに動き出す。
本作でメインを務めるのは、今最も勢いのあるグループに所属し、共にドラマ初主演となるフレッシュな2人。何事にも全力で明るいかわいい系男子・舟瀬陽向を演じるのは、「両片想い」や「ハルコイ」がロングヒット中のグローバルボーイズグループ「DXTEEN」の福田。持ち前の圧倒的透明感と愛嬌で、誰もが守りたくなる主人公を熱演する。
無口で威圧的だけど、実は優しいツンデレ先輩・花村蒼空役には、「愛せ、至極散々な僕らの日を」でTikTokを中心に話題となった男女混合9人組グループ「ONE LOVE ONE HEART」の相原。涼しげな笑顔と、クールな瞳の奥に秘めた優しさで、危ないけどなんだか目が離せない先輩の姿を演じる。
2人を支え、恋の嵐を繰り広げる友人役にも次世代俳優が集結。蒼空の親友、おっちょこちょいの佑は中林登生（ENJIN）、佑を見守るしっかり者の真琴は柊太朗、蒼空の弟で陽向の友人、ちょっとクールな陸は中山敬悟、ミステリアスな韓国人留学生ムン・ダオンはパク・ミンソク（NEWBEAT）、いつも明るい陽向の親友・類斗は谷口太一（DXTEEN）が務める。
テンポよく描かれるラブコメディながら、一度ハマったら抜け出せない胸キュン度120％の王道ロマンス。晴れ渡る青空のような爽やかさと、突然の夕立のように激しく心を揺さぶる不器用な恋のゆくえが、この夏、日本中を極上のハッピーと、ときめきで満たします。
2026年7月5日に第1話の先行上映会の開催が決定。メインキャスト7人の登壇に加え、スペシャルゲストとして、タイ版のドラマ『Your Sky』で主演を務めた2人、ThomasとKongも登壇する。タイの人気俳優集団「DoMunDi」に所属する若手注目俳優、ThomasとKong。『Your Sky』で共に初主演を務め、その後も2人の主演作が相次いで発表されるなど、BLドラマ作品の多いタイ国内でも、人気のスターペアとなっている。
さらに主演を務める福田が所属するDXTEEN、相原が所属するONE LOVE ONE HEARTのメンバーも集合。メンバーのチャレンジを応援する。（modelpress編集部）
舟瀬陽向役を演じさせていただきます、福田歩汰です。今回、初主演のお話をいただいた際は、嬉しさと驚きが入り混じり、様々な感情が込み上げてきました。多くの方に楽しんでいただける作品にできるよう、僕のできる最大限を尽くして臨んでいきたいと思っています。演じる陽向は、誰よりも優しく、天真爛漫でピュアな、周囲からも愛される本当に愛おしいキャラクターです！そんな陽向が、不器用ながらもさまざまな経験を重ね、少しずつ成長し、徐々に気持ちが変化していく様子を作品を通してたくさん表現していけたらと思っています！一緒にキュンキュンして、青春しましょう！
今回、日本版『Your Sky』で蒼空役を演じさせていただきます！相原一心です！蒼空の持つ包容力や優しさ、そして不器用ながらも真っ直ぐに人を想う気持ちを大切に演じます！原作を愛している皆さんにも、この作品で知ってくださる皆様にも、作品ならではの魅力を届けられるよう精一杯頑張ります！よろしくお願いします！！！
今回、篠塚真琴役を演じさせていただきます。柊太朗と申します。原作のある作品ということで緊張や、不安もありますが、リスペクトを持って大事に演じられたらなと思います。原作を見てとてもほっこりしました。心温まる青春ラブコメディなので、ゆったりたくさんの人に見ていただきたい作品になってます！皆様に愛されるようなキャラクターになれるよう、キャストと制作陣とで楽しく、真剣に取り組んでいきます。よろしくお願いいたします。
世界中で多くの方に愛されている作品の日本リメイクに参加できることを、とても嬉しく思っています。原作へのリスペクトを大切にしながら、日本版ならではの魅力もしっかり届けられるよう、丁寧に役と向き合っています。皆さんに愛していただける作品になるよう頑張りますので、ぜひ楽しみにしていてください！
花村陸を演じさせていただきます、中山敬悟です。沢山の方に愛されている「Your Sky」のリメイク版に参加させていただけることをとても光栄に思います。この作品をさらに盛り上げていけるよう、陸の繊細さや不器用な優しさを丁寧に作り上げていきたいと思っています。特に陽向や蒼空、そして韓国人留学生ダオンとの関係性にもぜひ注目していただけたら嬉しいです。
こんにちは、NEWBEATのリーダー・ミンソクです。このたび『Your Sky ハレのち恋』に出演できることを、大変光栄に思っており、心から感謝しています！今回初めて演技に挑戦しますが、今からとてもワクワクしていますし、期待でいっぱいです。まだ未熟な部分もあると思いますが、最善を尽くして準備しています！また、今回のドラマをきっかけに、日本語の勉強も頑張っているので、ぜひ楽しみにしていてください！
末次類斗役を演じさせていただきます、谷口太一です。今回、初めて連続ドラマに出演させていただきます！ずっとこの世界に憧れがあり、挑戦してみたいと思っていたので、出演が決まったときは本当に嬉しかったです。元気でピュアで真っ直ぐな、愛される末次類斗というキャラクターと、そして『Your Sky』という作品にしっかり向き合って、一つ一つ全力で取り組んでいきたいと思います！ぜひ放送を楽しみにしていてください！
【タイトル】 『Your Sky ハレのち恋』Special Premiere：第1話上映会
【日時】2026年7月5日（日）2回公演
【会場】東京ビッグサイト 国際会議場（東京都江東区有明3-11-1）
【出演】福田歩汰（DXTEEN）／ 相原一心（ONE LOVE ONE HEART）
柊太朗 ／ 中林登生（ENJIN）／中山敬悟／パク・ミンソク（NEWBEAT）／谷口太一（DXTEEN）
＜SPゲスト＞Thomas／Kong
＜応援ゲスト＞DXTEEN／ONE LOVE ONE HEART
【Not Sponsored 記事】
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◆タイBL「Your Sky ハレのち恋」日本リメイク
原作は、2024年にタイで放送され、国内外でスマッシュヒットを記録したBLドラマ『Your Sky』。最終回を迎える前に続編の制作が決定するという異例の快挙を成し遂げたほか、YouTubeパイロット版は410万回再生を突破（2026年4月時点）、Rakuten TVの2025年度BL年間ランキングでも5位に輝くなど、世界中を美しい涙と極上の胸キュンで包み込んだ伝説の傑作が、舞台を日本に移し、新たな物語として生まれ変わる。
◆「Your Sky ハレのち恋」W主演は福田歩汰＆相原一心
本作でメインを務めるのは、今最も勢いのあるグループに所属し、共にドラマ初主演となるフレッシュな2人。何事にも全力で明るいかわいい系男子・舟瀬陽向を演じるのは、「両片想い」や「ハルコイ」がロングヒット中のグローバルボーイズグループ「DXTEEN」の福田。持ち前の圧倒的透明感と愛嬌で、誰もが守りたくなる主人公を熱演する。
無口で威圧的だけど、実は優しいツンデレ先輩・花村蒼空役には、「愛せ、至極散々な僕らの日を」でTikTokを中心に話題となった男女混合9人組グループ「ONE LOVE ONE HEART」の相原。涼しげな笑顔と、クールな瞳の奥に秘めた優しさで、危ないけどなんだか目が離せない先輩の姿を演じる。
2人を支え、恋の嵐を繰り広げる友人役にも次世代俳優が集結。蒼空の親友、おっちょこちょいの佑は中林登生（ENJIN）、佑を見守るしっかり者の真琴は柊太朗、蒼空の弟で陽向の友人、ちょっとクールな陸は中山敬悟、ミステリアスな韓国人留学生ムン・ダオンはパク・ミンソク（NEWBEAT）、いつも明るい陽向の親友・類斗は谷口太一（DXTEEN）が務める。
テンポよく描かれるラブコメディながら、一度ハマったら抜け出せない胸キュン度120％の王道ロマンス。晴れ渡る青空のような爽やかさと、突然の夕立のように激しく心を揺さぶる不器用な恋のゆくえが、この夏、日本中を極上のハッピーと、ときめきで満たします。
◆「Your Sky ハレのち恋」メインキャスト7人×タイキャスト2人が集合 第1話先行上映会開催決定
2026年7月5日に第1話の先行上映会の開催が決定。メインキャスト7人の登壇に加え、スペシャルゲストとして、タイ版のドラマ『Your Sky』で主演を務めた2人、ThomasとKongも登壇する。タイの人気俳優集団「DoMunDi」に所属する若手注目俳優、ThomasとKong。『Your Sky』で共に初主演を務め、その後も2人の主演作が相次いで発表されるなど、BLドラマ作品の多いタイ国内でも、人気のスターペアとなっている。
さらに主演を務める福田が所属するDXTEEN、相原が所属するONE LOVE ONE HEARTのメンバーも集合。メンバーのチャレンジを応援する。（modelpress編集部）
◆福田歩汰（DXTEEN）／舟瀬陽向役コメント
舟瀬陽向役を演じさせていただきます、福田歩汰です。今回、初主演のお話をいただいた際は、嬉しさと驚きが入り混じり、様々な感情が込み上げてきました。多くの方に楽しんでいただける作品にできるよう、僕のできる最大限を尽くして臨んでいきたいと思っています。演じる陽向は、誰よりも優しく、天真爛漫でピュアな、周囲からも愛される本当に愛おしいキャラクターです！そんな陽向が、不器用ながらもさまざまな経験を重ね、少しずつ成長し、徐々に気持ちが変化していく様子を作品を通してたくさん表現していけたらと思っています！一緒にキュンキュンして、青春しましょう！
◆相原一心（ONE LOVE ONE HEART）／花村蒼空役コメント
今回、日本版『Your Sky』で蒼空役を演じさせていただきます！相原一心です！蒼空の持つ包容力や優しさ、そして不器用ながらも真っ直ぐに人を想う気持ちを大切に演じます！原作を愛している皆さんにも、この作品で知ってくださる皆様にも、作品ならではの魅力を届けられるよう精一杯頑張ります！よろしくお願いします！！！
◆柊太朗／篠塚真琴役コメント
今回、篠塚真琴役を演じさせていただきます。柊太朗と申します。原作のある作品ということで緊張や、不安もありますが、リスペクトを持って大事に演じられたらなと思います。原作を見てとてもほっこりしました。心温まる青春ラブコメディなので、ゆったりたくさんの人に見ていただきたい作品になってます！皆様に愛されるようなキャラクターになれるよう、キャストと制作陣とで楽しく、真剣に取り組んでいきます。よろしくお願いいたします。
◆中林登生（ENJIN）／眞鍋佑役コメント
世界中で多くの方に愛されている作品の日本リメイクに参加できることを、とても嬉しく思っています。原作へのリスペクトを大切にしながら、日本版ならではの魅力もしっかり届けられるよう、丁寧に役と向き合っています。皆さんに愛していただける作品になるよう頑張りますので、ぜひ楽しみにしていてください！
◆中山敬悟／花村陸役コメント
花村陸を演じさせていただきます、中山敬悟です。沢山の方に愛されている「Your Sky」のリメイク版に参加させていただけることをとても光栄に思います。この作品をさらに盛り上げていけるよう、陸の繊細さや不器用な優しさを丁寧に作り上げていきたいと思っています。特に陽向や蒼空、そして韓国人留学生ダオンとの関係性にもぜひ注目していただけたら嬉しいです。
◆パク・ミンソク（NEWBEAT）／ムン・ダオン役コメント
こんにちは、NEWBEATのリーダー・ミンソクです。このたび『Your Sky ハレのち恋』に出演できることを、大変光栄に思っており、心から感謝しています！今回初めて演技に挑戦しますが、今からとてもワクワクしていますし、期待でいっぱいです。まだ未熟な部分もあると思いますが、最善を尽くして準備しています！また、今回のドラマをきっかけに、日本語の勉強も頑張っているので、ぜひ楽しみにしていてください！
◆谷口太一（DXTEEN）／末次類斗役コメント
末次類斗役を演じさせていただきます、谷口太一です。今回、初めて連続ドラマに出演させていただきます！ずっとこの世界に憧れがあり、挑戦してみたいと思っていたので、出演が決まったときは本当に嬉しかったです。元気でピュアで真っ直ぐな、愛される末次類斗というキャラクターと、そして『Your Sky』という作品にしっかり向き合って、一つ一つ全力で取り組んでいきたいと思います！ぜひ放送を楽しみにしていてください！
◆イベント概要
【タイトル】 『Your Sky ハレのち恋』Special Premiere：第1話上映会
【日時】2026年7月5日（日）2回公演
【会場】東京ビッグサイト 国際会議場（東京都江東区有明3-11-1）
【出演】福田歩汰（DXTEEN）／ 相原一心（ONE LOVE ONE HEART）
柊太朗 ／ 中林登生（ENJIN）／中山敬悟／パク・ミンソク（NEWBEAT）／谷口太一（DXTEEN）
＜SPゲスト＞Thomas／Kong
＜応援ゲスト＞DXTEEN／ONE LOVE ONE HEART
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