◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）

巨人が２分けを挟む今季２度目の５連勝でリーグ２位に浮上した。先発の則本昂大投手（３５）が古巣・楽天を相手に史上２４人目の１２球団勝利を達成。慣れ親しんだ楽天モバイルのマウンドで、７回途中２失点で今季２勝目を挙げた。

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登板前日。則本は仙台市内で巨人の「投手会」に参加した。田中将が店を選び、遠征帯同中の総勢１４人で絶品焼き肉に舌鼓を打った。「めちゃくちゃ楽しかった。本当にバカみたいに笑って、バカみたいに食べて。そのおかげで（今季最速）１５１キロが出ました」

ベテランとして後輩の分を会計しようとしたが「財布を出させてもらえなかった（笑）」と同じテーブルに座っていたチーム最年長の“マーさん”がそこは男気払い。「おいしくいただきました！」と充電は満タンだった。６回終了時点で移籍後最多１０５球。ブルペンのために７回も続投した。後を受けた高梨、船迫らも無失点で踏ん張った。２日に移籍後初勝利を挙げてからチームは無敗。一致結束した強力投手陣が交流戦の快進撃を支えている。（投手担当・堀内 啓太）