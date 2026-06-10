◇交流戦 広島3―4西武（2026年6月9日 ベルーナドーム）

広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）に待望の一発が生まれた。9日の西武戦（ベルーナドーム）で、3回1死から左翼へうれしいプロ1号。27試合、103打席目に右打席でメモリアルアーチをかけた。ファビアン、平川、坂倉の3本塁打で主導権を握った試合は、床田が5回3失点と精彩を欠き、最後は中崎が痛恨の決勝点献上。今季4度目のサヨナラ負けを喫し、連勝は2で止まった。

ダイヤモンドを1周し、飛び跳ねるようにベンチへ戻ると、出迎えたチームメートと笑顔でハイタッチした。平川が27試合、103打席目にして待望のプロ1号。その瞬間の歓喜は、しかし、チームの敗戦で明らかに半減していた。

「自分のスイングでしっかり捉えることができた。（ベンチの）全員にナイスバッティングと言われて、うれしかったです」

この日は「9番・中堅」で先発。1―0の3回1死で右打席に立ち、西武の左腕・武内がカウント2―1から投じた外角高めツーシームを強振した。打球角度27度、同速度162・7キロ。本塁打や長打になる確率が高いバレルゾーンに入った打球は飛距離115・5メートルを計測し、敵地の左翼席に吸い込まれた。

「左（打席）では、もっと早く（プロ1号が）出るかなと思っていた。なんで右打席なのかなって感じです」

当初は左打席に自信を持っていた。大谷翔平（ドジャース）、村上宗隆（ホワイトソックス）、佐藤輝明、近本光司（ともに阪神）…名うての左の強打者の特徴をつぶさに研究し、掛け合わせるハイブリッド打法で、道を切り開くつもりだった。ところが現状は左打席の打率に対し、右のそれは1割以上も上回る。

「右はあまり知識がないというか、経験が少ないので。監督に言われたことをやっていたら、打てました」

股関節に体重を乗せて、ボールを呼び込んで軸回転で打つ――。複数の助言を求めた中で、新井監督の言葉に共鳴。成果に結びつけた。見守った指揮官も「いいホームランだったと思う」と称えた。

「左はずっと試行錯誤です。でも、いずれ打てると思います」

こうしたポジティブな考え方は、22歳の誇るべき長所だ。「絶対に当たると思っているのに当たっていない。気持ちと技術にズレがある」と漏らした左打席。時間はある。試行錯誤を重ね、左右両方でアーチを描き始めるまで、もう少しだ。 （江尾 卓也）