かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

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6月10日（水）は、武田修宏、北澤豪、見取り図が来店。サッカーＷ杯直前の今、時代を駆け抜けたＪリーグレジェンドが現役時代の余談や、日本代表へのメッセージを語る。

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サッカーＷ杯がまもなく開幕。今夜はＪリーグ黄金期の立役者で、東京ヴェルディの先輩後輩でもある武田修宏と北澤豪をゲストに迎える。オープニングでは、北澤が日本初のロン毛だったという話題に。見取り図・盛山が「サッカー部がチャラついてるイメージがあるのは絶対北澤さんから始まった」と話すと、北澤は「Ｊリーグ１年目に教育委員会から連絡があって髪の毛切ってくれと言われた」と衝撃の余談を。さらに山内が北澤のトレードマークだったヘアバンドに言及すると、北澤はある試合でヘディングシュートを外した際、日本代表監督から「髪を切れ、あのシュートは髪が邪魔だったから入らなかった」と言われたことがきっかけで、ゴムを使ったヘアバンドを自ら開発したと明かす。

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そして北澤は1998年に日本が悲願のＷ杯初出場を果たした際、スイスで行われた直前合宿で岡田監督から落選を告げられた時のことを激白。岡田監督からは「昼の12時までにメンバーを決める」と言われていたが、北澤の元には12時ちょっと過ぎに電話がかかり、「部屋に来てくれ」と呼び出された。アジア予選の途中から岡田監督に呼ばれて参加したにもかかわらず、途中で外された理由について尋ねると岡田監督は「ポジションがハマらない」と説明したという。突然の落選を聞いた時の心境について聞かれると、北澤は「ぶっ飛ばしてやろうかなと思いました」と率直な本音を告白。さらに「頭の中で椅子を投げたりしていた」と振り返ると一同が大爆笑。盛山は「めっちゃ怖い妄想してますやん」とツッコんでいた。

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一方、落選を告げられた三浦知良はすでに帰り支度を始め、中山雅史と井原正巳が泣いて止めに入っていたという。その後、チームに迷惑をかけないよう、カズとともにイタリアに避難したという北澤。そこでカズが取った驚きの行動は？そして北澤が今も「大っ嫌いだよ岡田さん」と語る理由とは…！？

このほか、北澤は超後輩の中田英寿から基礎技術のダメ出しをされた時の余談を。最後にレジェンドの二人が北中米Ｗ杯を戦う日本代表へのメッセージを語る。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。10日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。